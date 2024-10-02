Російський обстріл Львова 4 вересня — загинув викладач "Львівської політехніки"

Богдан Кріль. Фото: t.me/andriysadovyi

У Львові в лікарні помер викладач Національного університету "Львівська політехніка" Богдан Кріль, який зазнав поранень під час обстрілу міста 4 вересня. Кількість загиблих таким чином збільшилася до восьми людей.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram у середу, 2 жовтня.

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"Кріль Богдан Андрійович, 1955 року народження, став восьмою жертвою цього трагічного нападу. Пан Богдан отримав важкі поранення під час атаки", — написав Садовий.

Постраждалий 29 днів перебував у критичному стані в реанімації, але медикам не вдалося його врятувати.

Богдан Кріль працював доцентом на кафедрі автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій НУ "Львівська політехніка".

Дані Львівської політехніки. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі 4 вересня російські окупанти завдали ракетних ударів по Львову — сталися загоряння житлових будинків у районі головного вокзалу. Семеро людей внаслідок цієї атаки загинули, 58 зазнали травм.

Як писали Новини.LIVE, внаслідок обстрілу Львова 4 вересня серед загиблих опинилася майже ціла родина. У Львові 5 вересня було оголошено День жалоби.