Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Выросло число жертв последней атаки на Львов — умер преподаватель "политехники" arrow

Выросло число жертв последней атаки на Львов — умер преподаватель "политехники"

2 октября 2024 20:54
Галина Шподарева - редактор
Российский обстрел Львова 4 сентября — погиб преподаватель «Львовской политехники»
Богдан Криль. Фото: t.me/andriysadovyi
Галина Шподарева - редактор

Во Львове в больнице скончался преподаватель Национального университета "Львовская политехника" Богдан Криль, который получил ранения во время обстрела города 4 сентября. Число погибших таким образом увеличилось до восьми людей. 

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram в среду, 2 октября. 

Читайте также:
Сообщение Садового
Сообщение Андрея Садового. Фото: скриншот

Ракетный удар по Львову — число жертв возросло

"Криль Богдан Андреевич, 1955 года рождения, стал восьмой жертвой этого трагического нападения. Господин Богдан получил тяжелые ранения во время атаки", — написал Садовый.

Пострадавший 29 дней он находился в критическом состоянии реанимации, но медикам не удалось его спасти.

Богдан Криль работал доцентом на кафедре автоматизации и компьютерно-интегрированных технологий НУ "Львовская политехника".

Информация Львовской политехники
Информация Львовской политехники. Фото: скриншот

Напомним, ночью 4 сентября российские оккупанты нанесли ракетные удары по Львову — произошло возгорание жилых домов в районе главного вокзала. Семь человек в результате этой атаки погибли, 58 получили травмы.

Как писали Новини.LIVE, в результате обстрела Львова 4 сентября среди погибших оказалась почти целая семья. 5 сентября во Львове 5 сентября был объявлен День траура.

Львов обстрелы Андрей Садовый война в Украине ракетный удар погибшие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:21 Цыганков получил травму в матче Лиги чемпионов

21:13 Стрельба на Львовщине — в полиции рассказали, что произошло

21:05 В Печерском районе Киева произошла перестрелка, полиция устанавливает обстоятельства

21:02 Готовим максимальные результаты на осень — ключевое из вечернего обращения Зеленского

20:54 Выросло число жертв последней атаки на Львов — умер преподаватель "политехники"

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

20:42 В Японии взорвалась американская бомба времен Второй мировой войны — в сети показали видео

20:24 Украина в драматическом полуфинале ЧМ по футзалу проиграла Бразилии

20:20 Дождливый фронт накроет несколько областей — прогноз погоды в Украине на завтра

20:12 Первая зарплата мобилизованных — как быстро бойцы могут получить выплаты

21:21 Цыганков получил травму в матче Лиги чемпионов

21:13 Стрельба на Львовщине — в полиции рассказали, что произошло

21:05 В Печерском районе Киева произошла перестрелка, полиция устанавливает обстоятельства

21:02 Готовим максимальные результаты на осень — ключевое из вечернего обращения Зеленского

20:54 Выросло число жертв последней атаки на Львов — умер преподаватель "политехники"

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

20:42 В Японии взорвалась американская бомба времен Второй мировой войны — в сети показали видео

20:24 Украина в драматическом полуфинале ЧМ по футзалу проиграла Бразилии

20:20 Дождливый фронт накроет несколько областей — прогноз погоды в Украине на завтра

20:12 Первая зарплата мобилизованных — как быстро бойцы могут получить выплаты

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

Text

17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

Text

13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

Text

13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

Text

13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

12:19 В Раде сообщили, заложены ли в новом госбюджете средства на развитие АЭС

Text

10:23 Нардеп раскритиковал увеличение расходов на чиновников в госбюджете

Text

08:00 Массовая казнь пленных военных ВСУ и новый генсек в НАТО — эфир Ранок.LIVE

1 октября 2024
Text

22:27 Эксперт назвал объекты в Иране, в случае разрушения которых экономика страны упадет

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — актриса Хильская поделилась историей о потере любимого на войне

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября