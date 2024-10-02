Российский обстрел Львова 4 сентября — погиб преподаватель «Львовской политехники»

Выросло число жертв последней атаки на Львов — умер преподаватель "политехники"
Во Львове в больнице скончался преподаватель Национального университета "Львовская политехника" Богдан Криль, который получил ранения во время обстрела города 4 сентября. Число погибших таким образом увеличилось до восьми людей.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram в среду, 2 октября.
Ракетный удар по Львову — число жертв возросло
"Криль Богдан Андреевич, 1955 года рождения, стал восьмой жертвой этого трагического нападения. Господин Богдан получил тяжелые ранения во время атаки", — написал Садовый.
Пострадавший 29 дней он находился в критическом состоянии реанимации, но медикам не удалось его спасти.
Богдан Криль работал доцентом на кафедре автоматизации и компьютерно-интегрированных технологий НУ "Львовская политехника".
Напомним, ночью 4 сентября российские оккупанты нанесли ракетные удары по Львову — произошло возгорание жилых домов в районе главного вокзала. Семь человек в результате этой атаки погибли, 58 получили травмы.
Как писали Новини.LIVE, в результате обстрела Львова 4 сентября среди погибших оказалась почти целая семья. 5 сентября во Львове 5 сентября был объявлен День траура.
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