Чоловік, який втратив сім'ю під час обстрілу Львова, перебуває в лікарні — стан пацієнта

Обстріл Львова — медики розповіли про стан чоловіка, який втратив свою сім'ю
Російські окупанти у середу, 4 вересня, атакували Львів. Медики розповіли про стан чоловіка, який втратив свою дружину та трьох доньок внаслідок удару.
Про це розповіли у Першому територіальному медичному об'єднанні Львова у коментарі Новини.LIVE.
Стан чоловіка, сім'ю якого вбили окупанти у Львові
Наразі чоловік перебуває в офтальмологічній операційній.
Медики зазначили, що після хірургічного втручання вони зможуть розповісти про стан пацієнта більше.
Раніше мер Львова Андрій Садовий показав знімок родини, в якій живим залишився лише батько.
"Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок — Ярина, Дарина та Емілія — загинули у власному будинку", — писав Садовий.
У ДСНС розповідали, що чоловік вижив, бо повернувся у квартиру взяти води. Його сім'я була на сходовій клітці.
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