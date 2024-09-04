Чоловік, який втратив сім'ю під час обстрілу Львова, перебуває в лікарні — стан пацієнта

Наслідки російського обстрілу Львова 4 вересня. Фото: REUTERS/Roman Baluk

Російські окупанти у середу, 4 вересня, атакували Львів. Медики розповіли про стан чоловіка, який втратив свою дружину та трьох доньок внаслідок удару.

Про це розповіли у Першому територіальному медичному об'єднанні Львова у коментарі Новини.LIVE.

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Наразі чоловік перебуває в офтальмологічній операційній.

Медики зазначили, що після хірургічного втручання вони зможуть розповісти про стан пацієнта більше.

Раніше мер Львова Андрій Садовий показав знімок родини, в якій живим залишився лише батько.

З усієї родини живим лишився тільки батько. Фото: Telegram Андрія Садового

"Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок — Ярина, Дарина та Емілія — загинули у власному будинку", — писав Садовий.

У ДСНС розповідали, що чоловік вижив, бо повернувся у квартиру взяти води. Його сім'я була на сходовій клітці.