Мужчина, который потерял семью во время обстрела Львова, находится в больнице — состояние пациента

Последствия российского обстрела Львова 4 сентября. Фото: REUTERS/Roman Baluk

Российские оккупанты в среду, 4 сентября, атаковали Львов. Медики рассказали о состоянии мужчины, потерявшего свою жену и трех дочерей в результате удара.

Об этом рассказали в Первом территориальном медицинском объединении Львова в комментарии Новини.LIVE.

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В настоящее время мужчина находится в офтальмологической операционной.

Медики отметили, что после хирургического вмешательства они смогут рассказать о состоянии пациента больше.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый показал снимок семьи, в которой остался жив только отец.

Из всей семьи в живых остался только отец. Фото: Telegram Андрея Садового

"После сегодняшней атаки живым на этом фото остался только мужчина. Жена Евгения и трое их дочерей — Ярина, Дарья и Эмилия — погибли в собственном доме", — писал Садовый.

В ГСЧС рассказывали, что мужчина выжил, потому что вернулся в квартиру взять воды. Его семья была на лестничной клетке.