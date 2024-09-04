Мужчина, который потерял семью во время обстрела Львова, находится в больнице — состояние пациента

Обстрел Львова — медики рассказали о состоянии мужчины, потерявшего свою семью
Российские оккупанты в среду, 4 сентября, атаковали Львов. Медики рассказали о состоянии мужчины, потерявшего свою жену и трех дочерей в результате удара.
Об этом рассказали в Первом территориальном медицинском объединении Львова в комментарии Новини.LIVE.
Состояние мужчины, семью которого убили оккупанты во Львове
В настоящее время мужчина находится в офтальмологической операционной.
Медики отметили, что после хирургического вмешательства они смогут рассказать о состоянии пациента больше.
Ранее мэр Львова Андрей Садовый показал снимок семьи, в которой остался жив только отец.
"После сегодняшней атаки живым на этом фото остался только мужчина. Жена Евгения и трое их дочерей — Ярина, Дарья и Эмилия — погибли в собственном доме", — писал Садовый.
В ГСЧС рассказывали, что мужчина выжил, потому что вернулся в квартиру взять воды. Его семья была на лестничной клетке.
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