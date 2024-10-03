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У Львові власникам квартир виписали штрафи за заміну дерев'яних вікон

3 жовтня 2024 22:17
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
У Львові оштрафували власників квартир, які замінили дерев'яні вікна на пластикові
Один із будинків, де виявили порушення, у Львові. Фото: міська рада Львова
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У Львові зафіксували п'ять випадків порушення законодавства про охорону історичної спадщини. Власники квартир замінили дерев'яні вікна на пластикові — їм виписали штраф.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у четвер, 3 жовтня.

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Сьогодні у Львові відбулося засідання адміністративної комісії, де розглянули п'ять випадків порушення законодавства про охорону історичної спадщини. Зокрема, йдеться про заміну дерев’яних вікон і балконних блоків на пластикові в історичних будинках міста. 

"Також порушували питання щодо ситуації на вул. Коцюбинського, 3, де за нищення пам’ятки на підприємство вже накладено максимальний штраф — 170 тисяч гривень", — йдеться в повідомленні.

У міській раді Львова зазначили, що за заміну вікон та балконних блоків на вулицях Б. Хмельницького, 3, М. Грушевського, 21, Личаківській, 19, І. Франка, 46 та на пл. Ринок, 12, власники квартир отримали штрафи по 1700 гривень і повинні повернутися до дерев’яних вікон.  У разі невиконання цих зобов’язань, місто звернеться до суду.

"До слова, всі п’ятеро власників були запрошені на засідання комісії, однак жоден з них не долучився до розгляду питань", — зауважили в міській раді.

Нагадаємо, книжковий ярмарок і Львівський міжнародний літературний фестиваль BookForum триватиме з 3 по 6 жовтня. Цьогоріч на ньому буде представлено 28 видавництв.

Також у Львові триває ініціатива #ВізьмиБудинокПідОпіку. Вона передбачає відновлення житлових будівель, які пошкодили російські ракети.

суд Львів міська рада будинок спадщина вікна

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