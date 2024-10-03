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Во Львове владельцам квартир выписали штрафы за замену деревянных окон

3 октября 2024 22:17
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Во Львове оштрафовали владельцев квартир, заменивших деревянные окна на пластиковые
Один из домов, где обнаружены нарушения, во Львове. Фото: городской совет Львова
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Во Львове зафиксировано пять случаев нарушения законодательства об охране исторического наследия. Владельцы квартир заменили деревянные окна на пластиковые — им выписали штраф.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в четверг, 3 октября.

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Сегодня во Львове состоялось заседание административной комиссии, где рассмотрели пять случаев нарушения законодательства об охране исторического наследия. В частности, речь идет о замене деревянных окон и балконных блоков на пластиковые в исторических домах города. 

"Также поднимали вопрос о ситуации на ул. Коцюбинского, 3, где за уничтожение памятника на предприятие уже наложен максимальный штраф — 170 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

В городском совете Львова отметили, что за замену окон и балконных блоков на улицах Б. Хмельницкого, 3, М. Грушевского, 21, Лычаковской, 19, И. Франко, 46 и на пл. Рынок, 12, владельцы квартир получили штрафы по 1700 гривен и должны вернуться к деревянным окнам.  В случае невыполнения этих обязательств, город обратится в суд.

"К слову, все пятеро владельцев были приглашены на заседание комиссии, однако ни один из них не присоединился к рассмотрению вопросов", — отметили в городском совете.

Напомним, книжная ярмарка и Львовский международный литературный фестиваль BookForum продлится с 3 по 6 октября. В этом году на нем будут представлены 28 издательств.

Также во Львове продолжается инициатива #ВозьмиДомПодОпеку. Она предполагает восстановление жилых зданий, поврежденных российскими ракетами.

суд Львов городской совет дом наследство окна

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