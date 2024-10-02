Програмна директорка BookForum назвала кількість видавництв, які цього року будуть представлені

Пресконференція BookForum. Фото: Новини.LIVE

Книжковий ярмарок і Львівський міжнародний літературний фестиваль BookForum триватиме 3-6 жовтня. Цьогоріч на ньому буде представлено 28 видавництв.

Про це розповіла програмна директорка Lviv BookForum Софія Челяк у коментарі Новини.LIVE.

Читайте також:

Книжковий ярмарок BookForum

За словами Челяк, на 31-му міжнародному фестивалі буде представлено 28 видавництв.

Загалом на людей чекатимуть понад 20 подій кураторської програми у Пороховій вежі та 120 подій видавців і партнерів у середмісті Львова.

Пресконференція BookForum. Фото: Новини.LIVE

Крім того, цього року до BookForum долучаться гості з 18 країн світу.

Нагадаємо, у Львові відбулося відкриття незвичайної виставки "Ґранд-тур. Соломія Крушельницька". Історія виставки розпочалася минулого року в Італії.

Також у Львові триває ініціатива #ВізьмиБудинокПідОпіку. Вона передбачає відновлення житлових будівель, які пошкодили російські ракети.