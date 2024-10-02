Программный директор BookForum назвала количество издательств, которые в этом году будут представлены

Пресс-конференция BookForum. Фото: Новини.LIVE

Книжная ярмарка и Львовский международный литературный фестиваль BookForum продлится 3-6 октября. В этом году на нем будут представлены 28 издательств.

Об этом рассказала программный директор Lviv BookForum София Челяк в комментарии Новини.LIVE.

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Книжная ярмарка BookForum

По словам Челяк, на 31-м международном фестивале будет представлено 28 издательств.

В общей сложности людей будут ждать более 20 событий кураторской программы в Пороховой башне и 120 событий издателей и партнеров в центре Львова.

Пресс-конференция BookForum. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, в этом году в BookForum присоединятся гости из 18 стран мира.

Напомним, во Львове состоялось открытие необычной выставки "Гранд-тур. Соломия Крушельницкая". История выставки началась в прошлом году в Италии.

Также во Львове продолжается инициатива #Візьми ДімПідОпіку. Она предполагает восстановление жилых зданий, которые повредили российские ракеты.