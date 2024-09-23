У Львові відкрили виставку до дня народження Соломії Крушельницької

У Львові відкрили унікальну виставку просто неба на честь Соломії Крушельницької
У понеділок, 23 вересня, в день народження видатної співачки Соломії Крушельницької, у Львові відбулося відкриття незвичайної виставки "Ґранд-тур. Соломія Крушельницька". Історія виставки розпочалася минулого року в Італії.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE.
Виставка у Львові
Виставка "Ґранд-тур. Соломія Крушельницька" починалася торік в Італії під час оперного фестивалю Пуччіні. Вона має на меті ознайомити глядачів з історією цієї видатної українки.
Виставка, яка вперше представлена в Україні, розташована в мальовничому парку імені Івана Франка. Відвідати її можна сьогодні до 18:00 в альтанці-ротонді.
Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський побував у Львові, де відвідав район, куди влучила російська ракета У супроводі міського голови Львова Андрія Садового Сікорський вшанував пам'ять загиблих та оглянув зруйновані будівлі.
Також у Львові триває ініціатива #ВізьмиБудинокПідОпіку. Вона передбачає відновлення житлових будівель, які пошкодили російські ракети.
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