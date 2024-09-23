У Львові відкрили виставку до дня народження Соломії Крушельницької

Виставка "Ґранд-тур. Соломія Крушельницька" у Львові. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 23 вересня, в день народження видатної співачки Соломії Крушельницької, у Львові відбулося відкриття незвичайної виставки "Ґранд-тур. Соломія Крушельницька". Історія виставки розпочалася минулого року в Італії.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE.

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Виставка у Львові

Виставка "Ґранд-тур. Соломія Крушельницька" починалася торік в Італії під час оперного фестивалю Пуччіні. Вона має на меті ознайомити глядачів з історією цієї видатної українки.

Виставка "Ґранд-тур. Соломія Крушельницька" у Львові. Фото: Новини.LIVE

Виставка "Ґранд-тур. Соломія Крушельницька" у Львові. Фото: Новини.LIVE

Виставка, яка вперше представлена в Україні, розташована в мальовничому парку імені Івана Франка. Відвідати її можна сьогодні до 18:00 в альтанці-ротонді.

Виставка "Ґранд-тур. Соломія Крушельницька" у Львові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський побував у Львові, де відвідав район, куди влучила російська ракета У супроводі міського голови Львова Андрія Садового Сікорський вшанував пам'ять загиблих та оглянув зруйновані будівлі.

Також у Львові триває ініціатива #ВізьмиБудинокПідОпіку. Вона передбачає відновлення житлових будівель, які пошкодили російські ракети.