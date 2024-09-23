Во Львове открыли выставку ко дню рождения Соломии Крушельницкой

Выставка "Гранд-тур. Соломия Крушельницкая" во Львове. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 23 сентября, в день рождения выдающейся певицы Саломеи Крушельницкой, во Львове состоялось открытие необычной выставки "Гранд-тур. Саломея Крушельницкая". История выставки началась в прошлом году в Италии.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE.

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Выставка "Гранд-тур. Соломия Крушельницкая" начиналась в прошлом году в Италии во время оперного фестиваля Пуччини. Она имеет целью ознакомить зрителей с историей этой выдающейся украинки.

Выставка "Гранд-тур. Соломия Крушельницкая" во Львове. Фото: Новини.LIVE

Выставка "Гранд-тур. Соломия Крушельницкая" во Львове. Фото: Новини.LIVE

Выставка, впервые представленная в Украине, расположена в живописном парке имени Ивана Франко. Посетить ее можно сегодня до 18:00 в беседке-ротонде.

Выставка "Гранд-тур. Соломия Крушельницкая" во Львове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский побывал во Львове, где посетил район, куда попала российская ракета. В сопровождении городского головы Львова Андрея Садового Сикорский почтил память погибших и осмотрел разрушенные здания.

Также во Львове продолжается инициатива #ВозьмиДомПодОпеку. Она предполагает восстановление жилых зданий, повредивших российские ракеты.