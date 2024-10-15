У Львові хочуть збудувати 25-поверховий будинок на місці культурної спадщини - деталі від Садового

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: пресслужба Садового

У Льові забудовник намагається знищити культурну спадщину міста. Для цього компанія у київських судах у закритому режимі оскаржує історико-архітектурний опорний план міста.

Про це розповів мер Львова Андрій Садовий в інтерв'ю ZAXID.NET.

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За словами Садового, історико-архітектурний опорний план регулює усі правила будівництва у Львові. Коли він існує — процес для забудовника стає складнішим, оскільки це суттєво обмежує поверховість.

Так, забудовні компанії у закритому режимі оскаржують цей документ у столичних судах. Зокрема, одне з рішень вже було ухвалено не на користь міста. На місці об'єктів культурної спадщини вони хочуть звести житлові комплекси.

"Я розумію, що хтось хоче заробити великі гроші, але не можна знищувати фактично надбання всесвіту, те, що належить всім нам, нашим дітям, всій Україні", — зауважив мер.

Він додав, що засідання в апеляційній інстанції відбувається в закритому режимі, тому невідомо — відбулось засідання чи ні, ухвалили рішення чи ні. Влада Львова тримає контакт з міністром культури щодо цього питання.

Крім того, Садовий наголосив, що має бути публічна дискусія та дебати, аби вдалося представити аргументи проти будівництва.

Нагадаємо, забудовник "НЬЮ-ТРЕЙДІНГ ЛЬВІВ" планує звести 25-поверховий будинок на місці архітектурної спадщини.

Крім того, у Львові зафіксували п'ять випадків порушення законодавства про охорону історичної спадщини. Власники квартир замінили дерев'яні вікна на пластикові.