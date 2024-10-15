Во Львове хотят построить 25-этажный дом на месте культурного наследия – детали от Садового

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: пресс-служба Садового

Во Леве застройщики пытаются уничтожить культурное наследие города. Для этого компания в киевских судах в закрытом режиме оспаривает историко-архитектурный опорный план города.

Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый в интервью ZAXID.NET.

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По словам Садового, историко-архитектурный опорный план регулирует все правила строительства во Львове. Когда он существует — процесс для застройщика становится сложнее, поскольку это существенно ограничивает этажность.

Так, застройщики в закрытом режиме оспаривают этот документ в столичных судах. В частности, одно из решений уже было принято не в пользу города. На месте объектов культурного наследия они хотят построить жилые комплексы.

"Я понимаю, что кто-то хочет заработать большие деньги, но нельзя уничтожать фактически достояние вселенной, то, что принадлежит всем нам, нашим детям, всей Украине", — отметил мэр.

Он добавил, что заседание в апелляционной инстанции проходит в закрытом режиме, поэтому неизвестно — состоялось заседание или нет, приняли решение или нет. Власти Львова держат контакт с министром культуры по этому вопросу.

Кроме того, Садовый подчеркнул, что должна быть публичная дискуссия и дебаты, чтобы удалось представить аргументы против строительства.

Напомним, застройщик "НЬЮ-ТРЕЙДИНГ ЛЬВОВ" планирует построить 25-этажный дом на месте архитектурного наследия.

Кроме того, во Львове было зафиксировано пять случаев нарушения законодательства об охране исторического наследия. Владельцы квартир заменили деревянные окна пластиковыми.