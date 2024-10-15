Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Садовый заявил, что львовский застройщик в суде оспаривает историко-архитектурный план города arrow

Садовый заявил, что львовский застройщик в суде оспаривает историко-архитектурный план города

15 октября 2024 19:50
Евгения Брюховецкая - редактор
Во Львове хотят построить 25-этажный дом на месте культурного наследия – детали от Садового
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: пресс-служба Садового
Евгения Брюховецкая - редактор

Во Леве застройщики пытаются уничтожить культурное наследие города. Для этого компания в киевских судах в закрытом режиме оспаривает историко-архитектурный опорный план города.

Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый в интервью ZAXID.NET.

Читайте также:

Застройка Львова

По словам Садового, историко-архитектурный опорный план регулирует все правила строительства во Львове. Когда он существует — процесс для застройщика становится сложнее, поскольку это существенно ограничивает этажность.

Так, застройщики в закрытом режиме оспаривают этот документ в столичных судах. В частности, одно из решений уже было принято не в пользу города. На месте объектов культурного наследия они хотят построить жилые комплексы.

"Я понимаю, что кто-то хочет заработать большие деньги, но нельзя уничтожать фактически достояние вселенной, то, что принадлежит всем нам, нашим детям, всей Украине", — отметил мэр.

Он добавил, что заседание в апелляционной инстанции проходит в закрытом режиме, поэтому неизвестно — состоялось заседание или нет, приняли решение или нет. Власти Львова держат контакт с министром культуры по этому вопросу.

Кроме того, Садовый подчеркнул, что должна быть публичная дискуссия и дебаты, чтобы удалось представить аргументы против строительства.

Напомним, застройщик "НЬЮ-ТРЕЙДИНГ ЛЬВОВ" планирует построить 25-этажный дом на месте архитектурного наследия.

Кроме того, во Львове было зафиксировано пять случаев нарушения законодательства об охране исторического наследия. Владельцы квартир заменили деревянные окна пластиковыми.

Львов застройка Андрей Садовый застройщики жилой комплекс

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

21:24 В Харькове раздались взрывы

21:20 Уточнение данных из-за границы — как долго длится этот процесс

21:13 Во Львове пенсионер распространял коммунистическую символику — как его наказал суд

20:58 Бывшего украинского шахматиста поймали на мошенничестве

20:53 Укрзализныця откроет движение для путешествий детских групп в горы

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

20:38 В ЦПД заявили, что Россия пытается сорвать мобилизацию в Украине

20:25 Бои за Торецк — военный рассказал, есть ли продвижение врага в городе

20:22 Синоптики испугали стремительным похолоданием — насколько завтра упадет температура

Text

20:05 Нардеп объяснил, как вырастет цена на электроэнергию для граждан и предприятий

Text

20:01 Готовность к зиме и новое рекрутинговое приложение в Действии — главные новости

Срочная новость

21:24 В Харькове раздались взрывы

21:20 Уточнение данных из-за границы — как долго длится этот процесс

21:13 Во Львове пенсионер распространял коммунистическую символику — как его наказал суд

20:58 Бывшего украинского шахматиста поймали на мошенничестве

20:53 Укрзализныця откроет движение для путешествий детских групп в горы

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

20:38 В ЦПД заявили, что Россия пытается сорвать мобилизацию в Украине

20:25 Бои за Торецк — военный рассказал, есть ли продвижение врага в городе

20:22 Синоптики испугали стремительным похолоданием — насколько завтра упадет температура

20:00 Бронирование резервистов — возможно ли это во время мобилизации

19:50 Садовый заявил, что львовский застройщик в суде оспаривает историко-архитектурный план города

Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

12 октября 2024

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

Text

20:05 Нардеп объяснил, как вырастет цена на электроэнергию для граждан и предприятий

Text

20:01 Готовность к зиме и новое рекрутинговое приложение в Действии — главные новости

Text

19:25 Нардеп Мороз ответил, сколько процентов тепловой генерации есть в Украины

Text

18:10 Представитель ОП объяснил, какие требования к мобилизации в Украине предъявляют США

Text

17:50 Возможный звонок Байдена в Кремль и войска КНДР в Украине — эфир Вечір.LIVE

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

16:39 Нардеп Ионова назвала требования иностранных партнеров к Украине

Text

16:20 В Третьей штурмовой заявили о провале процесса мобилизации

Text

15:57 Заместитель командира 3-й ОШБр Кудряшов объяснил, что мотивировало бойцов после операции на Курщине

Text

15:06 В Нацполиции назвали количество случаев поджога авто ВСУ с начала полномасштабной войны

Text

13:00 Рейды ТЦК по всей стране и участие КНДР в войне — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник