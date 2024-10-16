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Суд щодо історико-архітектурного плану міста — Садовий звернувся до нардепів

16 жовтня 2024 14:36
Галина Шподарева - редактор
Садовий звернувся до нардепів через засідання щодо історико-архітектурного плану Львова
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: congress.gov.ua
Галина Шподарева - редактор

Мер Львова Андрій Садовий емоційно відреагував на перебіг суду щодо історико-архітектурного плану міста, скасування якого намагається добитися львівський забудовник у суді. Садовий назвав суд, який проходить в закритому режимі, "знущанням з громад та приниженням держави", та звернувся до нардепів. 

Про це Андрій Садовий написав у Facebook у середу, 16 жовтня. 

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Допис Андрія Садового
Допис Андрія Садового. Фото: скриншот

Суд щодо історико-архітектурного опорного плану Львова

Львівська компанія-забудовник у київських судах у закритому режимі намагається оскаржити історико-архітектурний опорний план міста.

"Ні міська рада, ні Мінкульт досі не знають, чи відбулося засідання у нашій справі в Шостому апеляційному суді міста Києва. Навіть якщо воно пройшло, громадськість може дізнатися про рішення лише протягом двох місяців — так каже закон", — написав Садовий.

Мер Львова нагадав, що в понеділок у закритому режимі суд мав ухвалити рішення про скасування історико-архітектурного опорного плану Львова. Садовий пояснив, що це, на його думку, означає.

"Простішими словами, суд міг дозволити забудовувати місто так, як цього хоче група забудовників, а не відповідно до здорового глузду і правил збереження архітектурної спадщини ЮНЕСКО. Ми пильно стежимо за цим процесом, хоча хтось намагається приховати його від громади", — зазначив очільник Львова. 

Публікація Андрія Садового у Facebook
Публікація Андрія Садового у Facebook. Фото: скриншот

Садовий звернувся до народних депутатів України з проханням внести зміни до Кодексу адміністративного судочинства та направив відповідний лист до Голови ВР та керівників профільних комітетів

"Всі судові справи, що стосуються долі громад та держави, повинні бути максимально відкритими і публічними. Це стосується не тільки Львова, а й усіх міст України. Тільки так ми можемо зменшити корупційні ризики", — підсумував Садовий. 

Коментар Андрія Садового у Facebook
Публікація Андрія Садового у Facebook. Фото: скриншот

Нагадаємо, як розповів мер Львова Андрій Садовий, львівський забудовник у суді оскаржує історико-архітектурний план міста, який регулює усі правила будівництва. Коли він існує — процес для забудовника стає складнішим, оскільки це суттєво обмежує поверховість.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Львові забудовник "НЬЮ-ТРЕЙДІНГ ЛЬВІВ" планує звести 25-поверхову будівлю на місці архітектурної спадщини.

суд Львів забудова будівництво Андрій Садовий забудовники

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