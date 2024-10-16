Садовый обратился к нардепам из-за суда по историко-архитектурному плану Львова

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: congress.gov.ua

Мэр Львова Андрей Садовый эмоционально отреагировал на ход суда по историко-архитектурному плану города, отмену которого пытается добиться львовский застройщик в суде. Садовый назвал суд, который проходит в закрытом режиме, "издевательством над громадами и унижением государства", и обратился к нардепам.

Об этом Андрей Садовый написал в Facebook в среду, 16 октября.

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Сообщение Андрея Садового. Фото: скриншот

Суд по историко-архитектурному опорному плану Львова

Львовская компания-застройщик в киевских судах в закрытом режиме пытается обжаловать историко-архитектурный опорный план города.

"Ни городской совет, ни Минкульт до сих пор не знают, состоялось ли заседание по нашему делу в Шестом апелляционном суде города Киева. Даже если оно прошло, общественность может узнать о решении только в течение двух месяцев — так гласит закон", — написал Садовый.

Мэр Львова напомнил, что в понедельник в закрытом режиме суд должен был принять решение об отмене историко-архитектурного опорного плана Львова. Садовый объяснил, что это, по его мнению, означает.

"Простыми словами, суд мог позволить застраивать город так, как этого хочет группа застройщиков, а не в соответствии со здравым смыслом и правилами сохранения архитектурного наследия ЮНЕСКО. Мы пристально следим за этим процессом, хотя кто-то пытается скрыть его от общества", — отметил глава Львова.

Публикация Андрея Садового в Facebook. Фото: скриншот

Садовый обратился к народным депутатам Украины с просьбой внести изменения в Кодекс административного судопроизводства и направил соответствующее письмо Председателю ВР и руководителям профильных комитетов

"Все судебные дела, касающиеся судьбы общин и государства, должны быть максимально открытыми и публичными. Это касается не только Львова, но и всех городов Украины. Только так мы можем уменьшить коррупционные риски", — подытожил Садовый.

Публикация Андрея Садового в Facebook. Фото: скриншот

Напомним, как рассказал мэр Львова Андрей Садовый, львовский застройщик в суде оспаривает историко-архитектурный план города, регулирующего все правила строительства. Когда он существует — процесс для застройщика становится сложнее, поскольку это существенно ограничивает этажность.

Ранее Новини.LIVE писали, что во Львове застройщик "НЬЮ-ТРЕЙДИНГ ЛЬВОВ" планирует построить 25-этажное здание на месте архитектурного наследия.