Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Садовый подал заявку на участие Львова в конкурсе "Европейская столица культуры" arrow

Садовый подал заявку на участие Львова в конкурсе "Европейская столица культуры"

17 октября 2024 23:32
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Мэр Львова Садовый подал заявку на участие города в конкурсе "Европейская столица культуры 2030"
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Facebook Садового
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Мэр Львова Андрей Садовый обнародовал заявку на получение городом Льва статуса Культурной столицы Европы 2030 года. Он подчеркнул, что культура является приоритетным направлением в развитии города.

Соответствующее заявление Садовый обнародовал на своей странице в Facebook в четверг, 17 октября.

Читайте также:

Культурная столица Европы 2030

"У меня в руках официальная заявка Львова на получение статуса Культурной столицы Европы 2030 года. Это наше видение развития города и подтверждение, что культура является нашим приоритетом", — сообщил Садовый.

По словам Садового, Львов является первым украинским городом, борющимся за этот титул. Он добавил, что над заявкой работало более 100 львовских культурных деятелей, среди которых есть и ветераны войны.

"Это новая реальность не только для Украины, но и для всего мира", — отметил мэр.

Мэр также добавил, что детали будут обнародованы чуть позже. В настоящее время заявка направлена в соответствующие европейские органы.

заявление Садового
Заявление Андрея Садового. Фото: скриншот

Напомним, как рассказал мэр Львова Андрей Садовый, львовский застройщик в суде оспаривает историко-архитектурный план города, регулирующего все правила строительства. Когда он существует — процесс для застройщика становится сложнее, поскольку это существенно ограничивает этажность.

Ранее Новини.LIVE писали, что во Львове застройщик "НЬЮ-ТРЕЙДИНГ ЛЬВОВ" планирует построить 25-этажное здание на месте архитектурного наследия.

Украина культура Львов Европа Андрей Садовый

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:07 Легендарный вратарь назвал преимущество Лунина

00:04 Жителя Киевщины осудили за смертельное ДТП

00:01 В МИД отреагировали на слухи о якобы планах Украины разрабатывать ядерное оружие

17 октября 2024
Text

23:53 Военный заявил, что в войне должны принять участие женщины и пенсионеры

23:53 В Ивано-Франковской области предприниматель влиял на ВВК — как его наказал суд

Text

23:52 Электроэнергия в Украине подорожает — эксперт назвал коридор цен

23:32 Садовый подал заявку на участие Львова в конкурсе "Европейская столица культуры"

23:10 Зеленский убежден, что Украина уже на практике является членом НАТО

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

23:06 В Киеве построили три станции метро на Подольско-Воскресенском мосту — Кличко

23:00 Искусственный интеллект оценил шансы сборной Украины на чемпионате мира-2026

00:07 Легендарный вратарь назвал преимущество Лунина

00:04 Жителя Киевщины осудили за смертельное ДТП

00:01 В МИД отреагировали на слухи о якобы планах Украины разрабатывать ядерное оружие

17 октября 2024

23:53 В Ивано-Франковской области предприниматель влиял на ВВК — как его наказал суд

23:32 Садовый подал заявку на участие Львова в конкурсе "Европейская столица культуры"

23:10 Зеленский убежден, что Украина уже на практике является членом НАТО

23:06 В Киеве построили три станции метро на Подольско-Воскресенском мосту — Кличко

23:00 Искусственный интеллект оценил шансы сборной Украины на чемпионате мира-2026

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

22:38 Отключение света завтра — в Укрэнерго обратились к потребителям

22:35 В Киевской области раздаются взрывы — работают силы ПВО

Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

Text

23:53 Военный заявил, что в войне должны принять участие женщины и пенсионеры

Text

23:52 Электроэнергия в Украине подорожает — эксперт назвал коридор цен

Text

18:43 Нардеп заявил, что большое количество уклонистов является провалом государства

Text

17:57 Вступление в НАТО и участие военных КНДР в войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Детали разговора Зеленского с Байденом и ракеты для Украины — эфир День.LIVE

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

Text

13:02 Военные жалуются на отсутствие РЭБов на позициях пехоты

Text

08:00 Новая дата "Рамштайна" и План победы Украины — эфир Ранок.LIVE

Text

07:26 Ким рассказал, что мобильные огневые группы по всей Украине переформатируют

Text

01:55 Большинство ВПЛ оказались за чертой бедности, — нардеп

Text

00:13 Нардеп заявил, что государство не сможет обеспечить всех ВПЛ жильем

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают