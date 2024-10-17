Мэр Львова Садовый подал заявку на участие города в конкурсе "Европейская столица культуры 2030"

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Facebook Садового

Мэр Львова Андрей Садовый обнародовал заявку на получение городом Льва статуса Культурной столицы Европы 2030 года. Он подчеркнул, что культура является приоритетным направлением в развитии города.

Соответствующее заявление Садовый обнародовал на своей странице в Facebook в четверг, 17 октября.

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Культурная столица Европы 2030

"У меня в руках официальная заявка Львова на получение статуса Культурной столицы Европы 2030 года. Это наше видение развития города и подтверждение, что культура является нашим приоритетом", — сообщил Садовый.

По словам Садового, Львов является первым украинским городом, борющимся за этот титул. Он добавил, что над заявкой работало более 100 львовских культурных деятелей, среди которых есть и ветераны войны.

"Это новая реальность не только для Украины, но и для всего мира", — отметил мэр.

Мэр также добавил, что детали будут обнародованы чуть позже. В настоящее время заявка направлена в соответствующие европейские органы.

Заявление Андрея Садового. Фото: скриншот

Напомним, как рассказал мэр Львова Андрей Садовый, львовский застройщик в суде оспаривает историко-архитектурный план города, регулирующего все правила строительства. Когда он существует — процесс для застройщика становится сложнее, поскольку это существенно ограничивает этажность.

Ранее Новини.LIVE писали, что во Львове застройщик "НЬЮ-ТРЕЙДИНГ ЛЬВОВ" планирует построить 25-этажное здание на месте архитектурного наследия.