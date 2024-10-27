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Садовый анонсировал ярмарку ветеранского бизнеса во Львове

27 октября 2024 08:40
Евгения Брюховецкая - редактор
Во Львове 27 октября пройдет ярмарка ветеранского бизнеса
Ветераны на ярмарке. Фото: Facebook/Андрей Садовый
Евгения Брюховецкая - редактор

Во Львове в воскресенье, 27 октября, состоится ярмарка ветеранского бизнеса. Он будет проходить на Площади Рынок с 10:00 до 17:00.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Facebook.

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"Вы просили предупредить раньше времени. Ярмарка ветеранского бизнеса снова во Львове!", — говорится в сообщении.

Сегодня на Площади Рынок с 10:00 до 17:00 ветераны будут продавать разнообразную еду, напитки, интересные сувениры и много полезных вещей, которые создали вместе с родными.

"Из опыта скажу: приходите утром, потому что к обеду все лучшие товары разберут. Не пропустите!", — заметил Садовый.

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Скриншот поста Садового

Напомним, во Львове готовят необходимые документы для оформления земельного участка под площадку, куда планируют привезти на хранение брошенные на улицах города автомобили.

Также мы писали, что Садовый подал заявку на получение Львовом статуса Культурной столицы Европы 2030 года.

ветераны ярмарки военные Львов Андрей Садовый

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