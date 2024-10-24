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У Садового визначились, куди приберуть з вулиць покинуті автомобілі

24 жовтня 2024 14:58
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор
Покинуті автомобілі на вулицях Львова -- у мерії вирішили відправляти їх на майданчик
Покинутий автомобіль. Фото: Львівська міська рада
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор

У Львові чиновники готують необхідні документи для оформлення земельної ділянки під майданчик, куди планують привезти на зберігання покинуті на вулицях міста автомобілі. Районні адміністрації обстежуватимуть свої території та сформують перелік таких транспортних засобів. 

Про це повідомили у четвер, 24 жовтня, на сайті Львівської міської ради.

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 Майданчик для покинутих авто

Як зазначено у повідомленні, у мерії мають намір шукати власників і просити їх забрати своє майно. Якщо власники не зголосяться, то автівку можуть перемістити на арештмайданчик та навіть продати через аукціон.

"Земельна ділянка вже визначена, вона розташована на вул. Конюшинній. Зараз триває процес юридичного оформлення її як майданчика для зберігання покинутих авто. Вона  перебуватиме в розпорядженні поліції", — акцентували в управлінні безпеки та вуличної інфраструктури ЛМР.

У мерії планують скласти список занедбаних чи покинутих транспортних засобів, які розміщені на вулицях Львова. З моменту виявлення такого автомобіля у власника буде 30 днів, щоб забрати майно. Якщо після повторного огляду території він буде на попередньому місці, то його заберуть на майданчик. Рішення про це прийматиме спеціально створена комісія, яка складається зі співробітників різних державних структур.

На арештмайданчиках кожен автомобіль може стояти лише шість місяців. Якщо власник не знайдеться і не забере своє майно, то поліція має право продати машину. 

"У випадку, якщо власник не зголоситься впродовж трьох років, то отримані кошти будуть передані у власність громади, за вирахуванням суми, витраченої на зберігання та продаж автівки", — зазначили у мерії.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий пояснив, як заморожені російські активи можна використати у Львові. Він вважає, що це дозволить уникнути корупції.

Також раніше Садовий відповів, чи потрібно відкривати у Львові аеропорт під час війни.

штраф Львів автомобіль транспорт Андрій Садовий

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