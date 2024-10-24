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У Садового определились, куда уберут с улиц заброшенные автомобили

24 октября 2024 14:58
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор
Покинутые автомобили на улицах Львова - в мэрии решили отправлять их на площадку
Заброшенный автомобиль. Фото: Львовский городской совет
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор

Во Львове чиновники готовят необходимые документы для оформления земельного участка под площадку, куда планируют привезти на хранение брошенные на улицах города автомобили. Районные администрации будут обследовать свои территории и сформируют список таких транспортных средств.

Об этом сообщили в четверг, 24 октября, на сайте Львовского городского совета.

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Площадка для заброшенных авто

Как отмечается в сообщении, в мэрии намерены искать собственников и просить их забрать свое имущество. Если владельцы не согласятся, то автомобиль могут переместить на арестплощадку и даже продать через аукцион.

"Земельный участок уже определен, он расположен на ул. Конюшинной. Сейчас продолжается процесс юридического оформления его как площадки для хранения брошенных авто. Он будет находиться в распоряжении полиции" , — акцентировали в управлении безопасности и уличной инфраструктуры ЛГС.

В мэрии планируется составить список заброшенных транспортных средств, которые размещены на улицах Львова. С момента обнаружения такого автомобиля у владельца будет 30 дней, чтобы забрать имущество. Если после повторного осмотра территории он будет находиться на прежнем месте, его заберут на площадку. Решение об этом будет принимать специально созданная комиссия, состоящая из сотрудников разных государственных структур.

На арестплощадках каждый автомобиль может стоять всего шесть месяцев. Если владелец не найдется и не заберет свое имущество, полиция имеет право продать машину.

"В случае, если собственник не объявится в течение трех лет, то вырученные средства будут переданы в собственность громады, за вычетом суммы, израсходованной на хранение и продажу автомобиля", — отметили в мэрии.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый объяснил, как замороженные российские активы можно использовать во Львове. Он считает, что это позволит избежать коррупции.

Также ранее Садовый ответил, нужно ли открывать во Львове аэропорт во время войны.

штраф Львов автомобиль транспорт Андрей Садовый

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