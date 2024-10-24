Забудова Львова — суд наказав демонтувати багатоповерхівку, яку звели без дозволів

Багатоповерхівка на вул. Варшавській, 22. Фото: Львівська міськрада

У Львові громадська організація "Наше ідеальне місто" збудувала шестиповерховий будинок без жодних дозволів. Суди розглядали справу шість років.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

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Деталі справи

У міськраді зазначають, що будівництво на вул. Варшавській, 22 розпочалося ще у 2018 році, і одразу викликало занепокоєння у місцевих органів. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) Львова спочатку оштрафувала забудовника та видала припис на усунення порушень і зупинку робіт. Однак забудовник проігнорував ці вимоги, через що ДАБК повторно оштрафувала організацію і видала припис на демонтаж будівлі, який також не був виконаний.

Державний реєстратор навіть зареєстрував право власності на всі квартири в незаконно збудованому будинку, що викликало додаткові звернення до правоохоронних органів.

Справа перейшла до суду, де розгляд тривалий час не приносив результатів. Верховний суд направляв її на повторний розгляд.

Рішення суду

Після кількох судових інстанцій, остаточне рішення все ж було ухвалено на користь демонтажу. Зараз виконавча служба очікує на поновлення виконавчого провадження, після чого розпочнеться процес знесення будівлі.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий відреагував на перебіг суду щодо історико-архітектурного плану міста, скасування якого намагається досягти львівський забудовник у суді.

Раніше ми повідомляли, що Касаційний господарський суд Верховного Суду виніс постанову у справі про будівництво житлового комплексу Sea View в Одесі. Певна абсурдність ситуації у тому, що міська рада судилася з одним із своїх департаментів.