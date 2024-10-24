Застройка Львова — суд приказал демонтировать многоэтажку, которую построили без разрешений

Многоэтажка на ул. Варшавской, 22. Фото: Львовский горсовет

Во Львове общественная организация "Наш идеальный город" построила шестиэтажный дом без разрешений. Суды рассматривали дело шесть лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

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Детали дела

В горсовете отмечают, что строительство по ул. Варшавской, 22 началось еще в 2018 году, и сразу вызвало беспокойство у местных органов. Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Львова сначала оштрафовала застройщика и выдала предписание на устранение нарушений и остановку работ. Однако застройщик проигнорировал эти требования, из-за чего ГАСК повторно оштрафовала организацию и выдала предписание на демонтаж здания, которое также не было выполнено.

Государственный регистратор даже зарегистрировал право собственности на все квартиры в незаконно построенном доме, что вызвало дополнительные обращения в правоохранительные органы.

Дело перешло в суд, где рассмотрение длительное время не приносило результатов. Верховный суд направлял ее на повторное разбирательство.

Решение суда

После нескольких судебных инстанций окончательное решение все же было принято в пользу демонтажа. Сейчас исполнительная служба ожидает возобновления исполнительного производства, после чего начнется процесс сноса здания.

Напомним, Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на ход суда по историко-архитектурному плану города, отмену которого пытается добиться львовский застройщик в суде.

Ранее сообщалось, что Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда вынес постановление по делу о строительстве жилого комплекса Sea View в Одессе. Определенная абсурдность ситуации состоит в том, что городской совет судился с одним из своих департаментов.