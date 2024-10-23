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Садовий пояснив, як заморожені російські активи можна використати у Львові

23 жовтня 2024 10:48
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор
Садовий висловився про заморожені російські активи - їх можна використати у містах
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Слово і діло
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор

Мер Львова Андрій Садовий вважає, що рішення Європейського парламенту про виділення 35 мільярдів євро для України коштом заморожених російських активів є правильним. На його думку, ці кошти потрібно спрямувати на потреби українських міст.

Про це Садовий написав у вівторок, 22 жовтня, у Telegram за підсумками розмови з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою.

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Кошти від активів на потреби українських міст
 

За словами мера Львова, він пропонує європейським парламентарям резервувати частину від кожної допомоги для міст-партнерів українських громад. Тобто розпорядниками певної частини коштів мають стати європейські міста, з якими наразі співпрацюють громади.

"Для прикладу, Львів має дуже довгі і добрі відносини з німецьким містом Фрайбург. Делегація з нашого міста-побратима приїжджає до Львова і на власні очі бачить наші потреби. Треба відбудувати школу, в яку влучила російська ракета. Вони можуть виділити гроші, які отримали від ЄС, фактично свої ж податки", — написав він.

Садовий додав, що у такий спосіб українські міста отримають не тільки необхідну фінансову підтримку, а й якісну експертизу та наставництво від надійних німецьких партнерів.

Як зазначив очільник міста, таке співробітництво значно знизить корупційні ризики і проведення сфальсифікованих тендерних процедур. Також у майбутньому стане певною запорукою якісних будівельних робіт у містах.

Садовий підкреслив, що він обговорив цю ідею з мерами Осло, Ліона, Лейпцига, Страсбурга, Гданська та Уппсали. Усі колеги ініціативу підтримали. 

За словами мера, така співпраця стане поштовхом для українських громад самостійно інтегруватися і зближуватися з європейськими містами. Він резюмував, що це може стати і запорукою зближення України з ЄС.

Скріншот повідомлення Андрія Садового
Скріншот повідомлення мера Львова. Фото: Андрій Садовий/Telegram

Україна отримає кредит за рахунок заморожених активів РФ

Нагадаємо, 22 жовтня Європейський парламент ухвалив резолюцію, відповідно до якої Україна отримає 35 мільярдів євро в рамках ініціатив G7 з подальшим поверненням цих коштів за рахунок заморожених активів Росії.

Як раніше повідомлялось, міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що країни Великої Сімки планують завершити кредитну угоду на суму 50 мільярдів доларів для України вже цього тижня. Кошти отримають від заморожених активів російського центробанку.

міста гроші активи Львів Андрій Садовий

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