Садовый высказался о замороженных российских активах – их можно использовать в городах

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Слово и дело

Мэр Львова Андрей Садовый считает, что решение Европейского парламента о выделении 35 миллиардов евро для Украины за счет замороженных российских активов является правильным. По его мнению, эти средства нужно направить на нужды украинских городов.

Об этом Садовый написал во вторник, 22 октября, в Telegram по итогам разговора с президентом Европарламента Робертой Мецолой.

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Средства от активов на нужды украинских городов

По словам мэра Львова, он предлагает европейским парламентариям резервировать часть каждой помощи для городов-партнеров украинских громад. То есть распорядителями определенной части средств должны стать европейские города, с которыми сейчас сотрудничают громады.

"Для примера, у Львова очень долгие и хорошие отношения с немецким городом Фрайбург. Делегация из нашего города-побратима приезжает во Львов и своими глазами видит наши потребности. Надо отстроить школу, в которую попала российская ракета. Они могут выделить деньги, которые получили от ЕС, фактически свои налоги", — написал он.

Садовый добавил, что таким образом, украинские города получат не только необходимую финансовую поддержку, но и качественную экспертизу и наставничество от надежных немецких партнеров.

Как отметил глава города, такое сотрудничество значительно снизит коррупционные риски и проведение сфальсифицированных тендерных процедур. Также в будущем станет определенным залогом качественных строительных работ в городах.

Садовый подчеркнул, что он обсудил эту идею с мэрами Осло, Лиона, Лейпцига, Страсбурга, Гданьска и Уппсалы. Все коллеги инициативу поддержали.

По словам мэра, такое сотрудничество станет толчком для украинских общин самостоятельно интегрироваться и сближаться с европейскими городами. Он резюмировал, что это может стать залогом сближения Украины с ЕС.

Скриншот сообщения мэра Львова. Фото: Андрей Садовый/Telegram

Украина получит кредит за счет замороженных активов РФ

Напомним, 22 октября Европейский парламент принял резолюцию, согласно которой Украина получит 35 миллиардов евро в рамках инициатив G7 с последующим возвратом этих средств за счет замороженных активов России.

Как ранее сообщалось, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что страны Большой Семерки планируют завершить кредитное соглашение на сумму 50 миллиардов долларов для Украины уже на этой неделе. Средства получат от замороженных активов российского центробанка.