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Садовий заявив про передачу автобусів для Сумської громади

2 листопада 2024 09:49
Аркадій Пастула - Редактор
Садовий заявив, що Львів передав Сумам п'ять автобусів
Львів передав автобуси для Сум. Фото: t.me/andriysadovyi
Аркадій Пастула - Редактор

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто передало Сумській громаді автобуси. Йдеться про п'ять автомобілів.

Про це Андрій Садовий повідомив у Telegram у суботу, 2 листопада.

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Садовий зазначив, що ці автобуси Львів отримав від міста Орхус, що в Данії. 

Суми отримають автобуси від Львова
Автобуси для Сум. Фото: t.me/andriysadovyi

"Сьогодні передали Сумській громаді п'ять автобусів, які дуже потрібні тут. Їх нам подарувало наше місто-побратим з Данії. Дай Боже, щоб вони знадобилися для міських перевезень, а не евакуацій!" — наголосив він.

Львів передав автобуси для Сум
Автобуси для Сум. Фото: t.me/andriysadovyi

Мер Львова подякував місту Суми за стійкість.

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Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, 30 жовтня Садовий провів зустріч з власниками малих архітектурних форм, які протестували під стінами міської ради.

Також Новини.LIVE розповідали про зміни в цінах на оренду житла у Львові за жовтень 2024 року, а також про вартість винайму житла та райони, де можна знайти найдешевші квартири.

Андрій Садовий автобуси автомобіль Суми Данія

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