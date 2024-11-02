Садовий заявив, що Львів передав Сумам п'ять автобусів

Львів передав автобуси для Сум. Фото: t.me/andriysadovyi

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто передало Сумській громаді автобуси. Йдеться про п'ять автомобілів.

Про це Андрій Садовий повідомив у Telegram у суботу, 2 листопада.

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Львів передав п'ять автобусів для Сум

Садовий зазначив, що ці автобуси Львів отримав від міста Орхус, що в Данії.

Автобуси для Сум. Фото: t.me/andriysadovyi

"Сьогодні передали Сумській громаді п'ять автобусів, які дуже потрібні тут. Їх нам подарувало наше місто-побратим з Данії. Дай Боже, щоб вони знадобилися для міських перевезень, а не евакуацій!" — наголосив він.

Автобуси для Сум. Фото: t.me/andriysadovyi

Мер Львова подякував місту Суми за стійкість.

Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, 30 жовтня Садовий провів зустріч з власниками малих архітектурних форм, які протестували під стінами міської ради.

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