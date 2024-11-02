Садовий заявив, що Львів передав Сумам п'ять автобусів

Садовий заявив про передачу автобусів для Сумської громади
Мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто передало Сумській громаді автобуси. Йдеться про п'ять автомобілів.
Про це Андрій Садовий повідомив у Telegram у суботу, 2 листопада.
Львів передав п'ять автобусів для Сум
Садовий зазначив, що ці автобуси Львів отримав від міста Орхус, що в Данії.
"Сьогодні передали Сумській громаді п'ять автобусів, які дуже потрібні тут. Їх нам подарувало наше місто-побратим з Данії. Дай Боже, щоб вони знадобилися для міських перевезень, а не евакуацій!" — наголосив він.
Мер Львова подякував місту Суми за стійкість.
Нагадаємо, 30 жовтня Садовий провів зустріч з власниками малих архітектурних форм, які протестували під стінами міської ради.
Також Новини.LIVE розповідали про зміни в цінах на оренду житла у Львові за жовтень 2024 року, а також про вартість винайму житла та райони, де можна знайти найдешевші квартири.
Читайте Новини.LIVE!