Садовый заявил, что Львов передал Сумам пять автобусов

Садовый заявил о передаче автобусов для Сумской громады
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город передал Сумской громаде автобусы. Речь идет о пяти автомобилях.
Об этом Андрей Садовый сообщил в Telegram в субботу, 2 ноября.
Львов передал пять автобусов для Сум
Садовый отметил, что эти автобусы Львов получил от города Орхус в Дании.
"Сегодня передали Сумской громаде пять автобусов, которые очень нужны здесь. Их нам подарил наш город-побратим из Дании. Дай Бог, чтобы они понадобились для городских перевозок, а не эвакуаций!" — подчеркнул он.
Мэр Львова поблагодарил город Сумы за устойчивость.
Напомним, 30 октября Садовый провел встречу с владельцами малых архитектурных форм, протестовавших под стенами городского совета.
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