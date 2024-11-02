Садовый заявил, что Львов передал Сумам пять автобусов

Львов передал автобусы для Сум. Фото: t.me/andriysadovyi

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город передал Сумской громаде автобусы. Речь идет о пяти автомобилях.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Telegram в субботу, 2 ноября.

Читайте также:

Львов передал пять автобусов для Сум

Садовый отметил, что эти автобусы Львов получил от города Орхус в Дании.

Автобусы для Сум. Фото: t.me/andriysadovyi

"Сегодня передали Сумской громаде пять автобусов, которые очень нужны здесь. Их нам подарил наш город-побратим из Дании. Дай Бог, чтобы они понадобились для городских перевозок, а не эвакуаций!" — подчеркнул он.

Автобусы для Сум. Фото: t.me/andriysadovyi

Мэр Львова поблагодарил город Сумы за устойчивость.

Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, 30 октября Садовый провел встречу с владельцами малых архитектурных форм, протестовавших под стенами городского совета.

Также Новини.LIVE рассказывали об изменениях в ценах на аренду жилья во Львове за октябрь 2024 года, а также о стоимости аренды жилья и районах, где можно найти самые дешевые квартиры.