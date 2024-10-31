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Протест власників МАФів у Львові — Садовий вийшов до мітингарів

31 жовтня 2024 08:38
Карина Приходько - Редактор
Протест власників МАФів у Львові — Садовий поговорив з мітингарями
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Facebook
Карина Приходько - Редактор

Мер Львова Андрій Садовий у середу, 30 жовтня, зустрівся з власників малих архітектурних форм, які мітингували під міською радою. Вони виступають проти будівництва бульвару на проспекті Чорновола, для якого зноситимуть їхні магазини.

Про це повідомляє "Еспресо Захід".  

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Мітинг власників МАФів у Львові

Одна зі співорганізаторок мітингу та власниця МАФу на проспекті Чорновола Наталія Чужик розповіла журналістам, що у центрі міста зібралися усі небайдужі громадяни, які причетні до справи, щоб зупинити будівництво бульвару. Як відомо, в рамках реконструкції будуть зносити  33 тимчасові споруди підприємців. 

мітинг у Львові 30 жовтня
Мітинг проти будівництва бульвару на Чорновола. Фото: Еспресо Захід
протест власників МАФів у Львові
Мітинг проти будівництва бульвару на Чорновола. Фото: Еспресо Захід

Місцеві мешканці незадоволені таким рішенням і також вимагають, що б кошти з цього проєкту передали на потребу ЗСУ, попри те, що проєкт повністю реалізовуватимуть за кошти приватного інвестора. 

Як пройшла зустріч Садового з власниками МАФів

З цією метою люди вже не вперше збираються під стінами міської ради і у четвер їм все ж вдалося зустрітися з мером Львова Андрієм Садовим. Своєю чергою, міський голова запевнив людей, що у бульвар і справді не закладено жодної копійки з міського бюджету, а у справі будуть розбиратися.

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Андрій Садовий вийшов до мітингарів у Львові. Фото:  Еспресо Захід 

Також він наголосив, що є малі архітектурні форми, які працюють чесно, до таких зауважень немає. Звертаючись до мітингувальників, Садовий заявив, "якщо ви в таких працюєте, то працюйте собі". 

Після того, як мітингувальники зауважили, що їхні МАФи незаконно виключили з Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд Львова, де затвердженні усі легальні, мер міста доручив провести перевірку усіх малих архітектурних форм на проспекті Чорновола. 

"По кожному підприємцю та МАФу провести розрахунок, скільки сплачено податку до бюджету. Якщо тимчасові споруди є законними й до них немає зауважень, то їх потрібно підтримувати. Якщо підприємець хоче реконструювати проспект, то нехай домовиться з мешканцями та бізнесом, нехай знайде якісь інші механізми й збереже робочі місця", — зазначив Садовий.

Водночас міський голова додав, що МАФи — це вже минуле і більше ніде такої кількості тимчасових споруд немає.

Нагадаємо, нещодавно Садовий повідомив, що у Львові дозволили відновити роботу таксі у нічний час, тобто коли в місті діє комендантська година. Викликати автомобіль можна буде через популярні сервіси Bolt та Uklon. 

 Також ми писали, що львівські чиновники готують необхідні документи для оформлення земельної ділянки під майданчик, куди планують привезти на зберігання покинуті на вулицях міста автомобілі

мітинг будівництво Андрій Садовий Львів МАФи

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