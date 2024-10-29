У Львові таксі працюватиме у комендантську годину

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Детектор Медіа

У Львові дозволили відновити роботу таксі у нічний час, тобто коли в місті діє комендантська година. Викликати автомобіль можна буде через популярні сервіси Bolt та Uklon.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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"Дозвіл на роботу таксі в нічний час є правильним кроком для Львова. Якщо поїзд прибуває або вирушає під час комендантської години, важливо мати можливість дістатися з вокзалу додому чи навпаки", — зазначив Садовий.

Міський голова нагадав, що бувають ситуації, коли необхідно дістатися до лікарні, адже не всі випадки є надзвичайними і потребують виклику швидкої. На його думку, це логічне рішення, яке враховує потреби людей у надзвичайних обставинах.

"Водії, які мають право на перевезення, перевірені і ліцензовані. Це також про безпеку і уникнення маніпуляцій з боку недобросовісних перевізників", — додав Садовий.

При цьому мер підкреслив, що пересуватися містом у нічний час слід лише за нагальної потреби. Рішення про запуск нічних таксі — не привід для прогулянок чи розваг.

"Не хочу бути "поганим поліціянтом", але так само як ми звернулись з проханням дозволити роботу нічного таксі, ми можемо звернутись з вимогою цю роботу зупинити", — зазначив міський голова.

Раніше ми повідомляли, що у Львові чиновники готують необхідні документи для оформлення земельної ділянки під майданчик, куди планують привезти на зберігання покинуті на вулицях міста автомобілі.

Також у Львові пройшло судове засідання щодо ліквідації Львівського автобусного заводу. Його визнали банкрутом ще у 2014 році.