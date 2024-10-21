Суд ухвалив рішення щодо ліквідації Львівського автобусного заводу

Львівський автобусний завод. Фото: ComDig

У Львові пройшло судове засідання щодо ліквідації Львівського автобусного заводу. Його визнали банкрутом ще у 2014 році.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Господарський суд Львівської області ухвалив рішення про припинення процесу ліквідації ЗАТ "Завод комунального транспорту" (раніше Львівський автобусний завод). Підприємство планує погасити всі свої борги до кінця 2024 року за підтримки нового інвестора.

Завод, що володіє головним корпусом ЛАЗ на Стрийській, 45 у Львові, а також низкою інших приміщень, був визнаний банкрутом ще у 2014 році.

Раніше цього року компанії, пов'язані з бізнесменом Андрієм Луцьким, запропонували свої послуги для фінансового оздоровлення заводу. Вони висловили готовність повністю погасити борги перед заставними та іншими кредиторами шляхом санації.

Наприкінці вересня кредитори затвердили план санації, який передбачає припинення процедури банкрутства та часткове перепрофілювання діяльності заводу з метою його відродження.

Що відомо про підприємство

Львівський автобусний завод був приватизований у 2001 році, коли понад 70% акцій придбала компанія "Сіл-Авто", пов'язана з росіянином Ігорем Чуркіним.

Після цього завод почав занепадати. Були масові скорочення, затримки зарплат і розпродаж майна.

Хоча виробництво тривало, його обсяги значно скоротились. Через конфлікт з місцевою владою Чуркін планував перенести виробництво в Дніпропетровську область, а в жовтні 2014 року завод остаточно зупинив свою діяльність.

У 2022 році Чуркіну оголосили підозру в обмані поліції, а в 2023 році він отримав нове обвинувачення — у заволодінні майном заводу на суму понад 367 млн грн.

Нагадаємо, у Львівській області чоловік звернувся до суду з позовом через знесення пам’ятника радянському солдату. Він вимагав, щоб на місці демонтованого пам’ятника було встановлено новий.

Також Львівська міська рада відмовила у дозволі на будівництво нових магазинів у Винниках.