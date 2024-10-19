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У Садового пояснили, чому не погодили зведення нових магазинів під Львовом

19 жовтня 2024 19:17
Галина Шподарева - редактор
У місті Винники під Львовом не погодили будівництво магазинів — у Садового пояснили чому
Мер Львова Андрій Садовий. Ілюстративне фото: Андрій Садовий/Facebook
Галина Шподарева - редактор

Львівська міська рада не погодила будівництво нових магазинів у Винниках. У Садового пояснили причини відмови. 

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради

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План будівництва магазинів у Винниках
План будівництва магазинів у Винниках. Фото: ЛМР

Будівництво магазинів у Винниках

Як повідомили в ЛМР, будівництво нової нежитлової комерційної споруди на вулиці Кільцевій у Винниках не погодили через невідповідність містобудівній документації.

За словами головного архітектора Львівської міської громади Антона Коломєйцева, у Винниках планували звести магазини поруч із житловою забудовою.

"Ці споруди були сформовані згідно з детальним планом території, який розробили на цю ділянку і прийняли ще до приєднання міста до Львівської громади. Ми готові давати позитивний висновок, проте тут перевищено деякі показники, відносно зазначених у детальному плані території. Як наслідок, маємо невідповідність містобудівній документації", — прокоментував Антон Коломєйцев.

Як уточнили в ЛМР, розглядати знову цю пропозицію для позитивного висновку можна буде після коригування показників. 

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий повідомив, що львівські бізнесмени хочуть продати комплекс "Медик", де розташовано відкритий басейн. За словами очільника Львова, на ділянці є рекреація і житлової забудови там не буде.

Раніше Новини.LIVE писали, що Андрій Садовий прокоментував перебіг суду щодо історико-архітектурного плану міста, скасування якого намагається досягти львівський забудовник у суді. 

забудовники Львівська область будівництво Львів магазини Андрій Садовий

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