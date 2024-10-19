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У Садового объяснили, почему не согласовали строительство новых магазинов под Львовом

19 октября 2024 19:17
Галина Шподарева - редактор
В городе Винники под Львовом не согласовали строительство магазинов — у Садового объяснили почему
Мэр Львова Андрей Садовый. Иллюстративное фото: Андрей Садовый/Facebook
Галина Шподарева - редактор

Львовский городской совет не согласовал строительство новых магазинов в Винниках. У Садового объяснили причины отказа.

Об этом сообщила прессслужба Львовского городского совета.

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План строительства магазинов в Винниках. Фото: ЛГС

Строительство магазинов в Винниках

Как сообщили в ЛГС, строительство нового нежилого коммерческого сооружения на улице Кольцевой в Винниках не согласовали из-за несоответствия градостроительной документации.

По словам главного архитектора Львовской городской общины Антона Коломейцева, в Винниках планировали построить магазины рядом с жилой застройкой.

"Эти сооружения были сформированы согласно детальному плану территории, который разработали на этот участок и приняли еще до присоединения города к Львовской общине. Мы готовы давать положительное заключение, однако здесь превышены некоторые показатели, относительно указанных в детальном плане территории. Как следствие, имеем несоответствие градостроительной документации", — прокомментировал Антон Коломейцев.

Как уточнили в ЛГС, рассматривать снова это предложение для положительного заключения можно будет после корректировки показателей.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что львовские бизнесмены хотят продать комплекс "Медик", где расположен открытый бассейн. По словам главы Львова, на участке есть рекреация и жилой застройки там не будет.

Ранее Новини.LIVE писали, что Андрей Садовый прокомментировал ход суда по историко-архитектурному плану города, отмены которого пытается добиться львовский застройщик в суде.

застройщики Львовская область строительство Львов магазины Андрей Садовый

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