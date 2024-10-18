У Львові бізнесмени хочуть продати Медик — що каже Садовий

Садовий назвав відомий комплекс у Львові, який хочуть продати бізнесмени
Мер Львова Андрій Садовий заявив, що львівські бізнесмени хочуть продати комплекс "Медик", де є відкритий басейн. За його словами, це ділянка під рекреацію і житлової забудови там не буде.
Про це Андрій Садовий повідомив під час сесії Львівської міської ради, передає "Еспресо.Захід".
Що каже Садовий про продаж "Медика"
Садовий поділився, що низка місцевих підприємців підготували проєкт, як можна забудувати спортивно-розважальний комплекс "Медик", що у районі вулиць Горбачевського і Княгині Ольги, де є відкритий басейн. Бізнесмени вже шукають покупців.
"Є у Львові милий шматок, називається "Медик", там є басейн. От зараз група бізнесменів бігає по Львову і шукає, хто би це купив. Уже показують фантастичний проєкт, як цей Медик можна забудувати", — розповів мер міста.
Він звернувся до підприємців і закликав їх "не піддаватись провокаціям" та не купляти повітря.
"На території "Медика" є рекреація і вона там буде. Так, її треба привести до пуття. Там мають бути ці басейни, там є джерела, але ніякої житлової забудови на схилах "Медика" не буде. Просто щоб хтось не потрапив у халепу і це не купив", — наголосив Садовий.
Крім того, він порадив підприємцям, які хочуть що-небудь купити у Львові, насамперед звертатись до міської ради.
Нагадаємо, нещодавно Садовий заявив, що львівський забудовник намагається знищити культурну спадщину міста. Для цього компанія у київських судах у закритому режимі оскаржує історико-архітектурний опорний план міста.
Мер Львова емоційно відреагував на перебіг суду та назвав засідання, які проходять в закритому режимі, "знущанням з громад та приниженням держави", та звернувся до нардепів.
Читайте Новини.LIVE!