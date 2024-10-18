У Львові бізнесмени хочуть продати Медик — що каже Садовий

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: dyvys.info

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що львівські бізнесмени хочуть продати комплекс "Медик", де є відкритий басейн. За його словами, це ділянка під рекреацію і житлової забудови там не буде.

Про це Андрій Садовий повідомив під час сесії Львівської міської ради, передає "Еспресо.Захід".

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Садовий поділився, що низка місцевих підприємців підготували проєкт, як можна забудувати спортивно-розважальний комплекс "Медик", що у районі вулиць Горбачевського і Княгині Ольги, де є відкритий басейн. Бізнесмени вже шукають покупців.

"Є у Львові милий шматок, називається "Медик", там є басейн. От зараз група бізнесменів бігає по Львову і шукає, хто би це купив. Уже показують фантастичний проєкт, як цей Медик можна забудувати", — розповів мер міста.

Він звернувся до підприємців і закликав їх "не піддаватись провокаціям" та не купляти повітря.

"На території "Медика" є рекреація і вона там буде. Так, її треба привести до пуття. Там мають бути ці басейни, там є джерела, але ніякої житлової забудови на схилах "Медика" не буде. Просто щоб хтось не потрапив у халепу і це не купив", — наголосив Садовий.

Крім того, він порадив підприємцям, які хочуть що-небудь купити у Львові, насамперед звертатись до міської ради.

Нагадаємо, нещодавно Садовий заявив, що львівський забудовник намагається знищити культурну спадщину міста. Для цього компанія у київських судах у закритому режимі оскаржує історико-архітектурний опорний план міста.

Мер Львова емоційно відреагував на перебіг суду та назвав засідання, які проходять в закритому режимі, "знущанням з громад та приниженням держави", та звернувся до нардепів.