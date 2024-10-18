Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Садовий назвав відомий комплекс у Львові, який хочуть продати бізнесмени arrow

Садовий назвав відомий комплекс у Львові, який хочуть продати бізнесмени

18 жовтня 2024 13:02
Карина Приходько - Редактор
У Львові бізнесмени хочуть продати Медик — що каже Садовий
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: dyvys.info
Карина Приходько - Редактор

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що львівські бізнесмени хочуть продати комплекс "Медик", де є відкритий басейн. За його словами, це ділянка під рекреацію і житлової забудови там не буде.

Про це Андрій Садовий повідомив під час сесії Львівської міської ради, передає "Еспресо.Захід".

Читайте також:

Що каже Садовий про продаж "Медика"

Садовий поділився, що низка місцевих підприємців підготували проєкт, як можна забудувати спортивно-розважальний комплекс "Медик", що у районі вулиць Горбачевського і Княгині Ольги, де є відкритий басейн. Бізнесмени вже шукають покупців. 

"Є у Львові милий шматок, називається "Медик", там є басейн. От зараз група бізнесменів бігає по Львову і шукає, хто би це купив. Уже показують фантастичний проєкт, як цей Медик можна забудувати", — розповів мер міста. 

Він звернувся до підприємців і закликав їх "не піддаватись провокаціям" та не купляти повітря. 

"На території "Медика" є рекреація і вона там буде. Так, її треба привести до пуття. Там мають бути ці басейни, там є джерела, але ніякої житлової забудови на схилах "Медика" не буде. Просто щоб хтось не потрапив у халепу і це не купив", — наголосив Садовий.

Крім того, він порадив підприємцям, які хочуть що-небудь купити у Львові, насамперед звертатись до міської ради.

Нагадаємо, нещодавно Садовий заявив, що львівський забудовник намагається знищити культурну спадщину міста. Для цього компанія у київських судах у закритому режимі оскаржує історико-архітектурний опорний план міста.

Мер Львова емоційно відреагував на перебіг суду та назвав засідання, які проходять в закритому режимі, "знущанням з громад та приниженням держави", та звернувся до нардепів. 

бізнес нерухомість продаж Львів Андрій Садовий

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:15 Монобанк відкриває маркет з безкоштовною доставкою — деталі

13:12 Умєров розсекретив, які українські оборонні розробки зацікавили іноземців

13:07 Нова державна допомога на дітей — хто має право на 8,9 тис. грн

13:02 Садовий назвав відомий комплекс у Львові, який хочуть продати бізнесмени

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

12:59 В Одесі виставили на продаж підприємство з виробництва протезів — причини

12:53 В Україні злетять ціни на товари та послуги — прогноз бізнесу на 2025 рік

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

12:38 Фонд Вадима Столара передав 1000 комплектів сезонного екіпірування українським військовим

12:29 Скандальні справи та підозріле майно — в Одесі пішов із посади відомий суддя

13:15 Монобанк відкриває маркет з безкоштовною доставкою — деталі

13:12 Умєров розсекретив, які українські оборонні розробки зацікавили іноземців

13:07 Нова державна допомога на дітей — хто має право на 8,9 тис. грн

13:02 Садовий назвав відомий комплекс у Львові, який хочуть продати бізнесмени

12:59 В Одесі виставили на продаж підприємство з виробництва протезів — причини

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

12:53 В Україні злетять ціни на товари та послуги — прогноз бізнесу на 2025 рік

12:38 Фонд Вадима Столара передав 1000 комплектів сезонного екіпірування українським військовим

12:29 Скандальні справи та підозріле майно — в Одесі пішов із посади відомий суддя

12:29 Мобілізація чоловіків 18-25 років — Умєров виступив із заявою

12:18 Які країни ведуть переговори щодо України в НАТО — Умєров повідомив подробиці

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Text

09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

Text

08:00 Мобілізація жінок та повернення до ядерної зброї — ефір Ранок.LIVE

Text

03:16 Це цинічно та смішно — боєць ЗСУ висловився про "прокурорів-інвалідів" з Хмельниччини

17 жовтня 2024
Text

23:53 Військовий заявив, що у війні мають взяти участь й жінки та пенсіонери

Text

23:52 Електроенергія в Україні подорожчає — експерт назвав коридор цін

Text

18:43 Нардеп заявив, що велика кількість ухилянтів є провалом держави

Text

17:57 Вступ до НАТО та участь військових КНДР у війні в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Деталі розмови Зеленського з Байденом та ракети для України — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують