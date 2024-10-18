Во Львове бизнесмены хотят продать Медик — что говорит Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: dyvys.info

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что львовские бизнесмены хотят продать комплекс "Медик", где есть открытый бассейн. По его словам, этот участок под рекреацию и жилой застройки там не будет.

Об этом Андрей Садовый сообщил во время сессии Львовского городского совета, передает "Еспрессо.Захід".

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Садовый поделился, что ряд местных предпринимателей подготовили проект, как можно застроить спортивно-развлекательный комплекс "Медик", расположенный в районе улиц Горбачевского и Княгини Ольги, где есть открытый бассейн. Бизнесмены уже ищут покупателей.

"Есть во Львове милый кусок, называется "Медик", там есть бассейн. Вот сейчас группа бизнесменов бегает по Львову и ищет, кто бы это купил. Уже показывают фантастический проект, как этот "Медик" можно застроить", — рассказал мэр города.

Он обратился к предпринимателям и призвал их "не поддаваться провокациям" и не покупать воздух.

"На территории "Медика" есть рекреация, и она там будет. Да, ее надо привести в порядок. Там должны быть эти бассейны, там есть источники, но никакой жилой застройки на склонах "Медика" не будет. Просто чтобы кто-то не попал впросак и не купил это", — подчеркнул Садовый.

Кроме того, он посоветовал предпринимателям, которые хотят что-нибудь купить во Львове, прежде всего обращаться в городской совет.

Напомним, недавно Садовый заявил, что львовский застройщик пытается уничтожить культурное наследие города. Для этого компания в киевских судах в закрытом режиме оспаривает историко-архитектурный опорный план города.

Мэр Львова эмоционально отреагировал на ход суда и назвал заседания, которые проходят в закрытом режиме, "издевательством над общинами и унижением государства", и обратился к нардепам.