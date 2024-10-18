Во Львове бизнесмены хотят продать Медик — что говорит Садовый

Садовый назвал известный комплекс во Львове, который хотят продать бизнесмены
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что львовские бизнесмены хотят продать комплекс "Медик", где есть открытый бассейн. По его словам, этот участок под рекреацию и жилой застройки там не будет.
Об этом Андрей Садовый сообщил во время сессии Львовского городского совета, передает "Еспрессо.Захід".
Что говорит Садовый о продаже "Медика"
Садовый поделился, что ряд местных предпринимателей подготовили проект, как можно застроить спортивно-развлекательный комплекс "Медик", расположенный в районе улиц Горбачевского и Княгини Ольги, где есть открытый бассейн. Бизнесмены уже ищут покупателей.
"Есть во Львове милый кусок, называется "Медик", там есть бассейн. Вот сейчас группа бизнесменов бегает по Львову и ищет, кто бы это купил. Уже показывают фантастический проект, как этот "Медик" можно застроить", — рассказал мэр города.
Он обратился к предпринимателям и призвал их "не поддаваться провокациям" и не покупать воздух.
"На территории "Медика" есть рекреация, и она там будет. Да, ее надо привести в порядок. Там должны быть эти бассейны, там есть источники, но никакой жилой застройки на склонах "Медика" не будет. Просто чтобы кто-то не попал впросак и не купил это", — подчеркнул Садовый.
Кроме того, он посоветовал предпринимателям, которые хотят что-нибудь купить во Львове, прежде всего обращаться в городской совет.
Напомним, недавно Садовый заявил, что львовский застройщик пытается уничтожить культурное наследие города. Для этого компания в киевских судах в закрытом режиме оспаривает историко-архитектурный опорный план города.
Мэр Львова эмоционально отреагировал на ход суда и назвал заседания, которые проходят в закрытом режиме, "издевательством над общинами и унижением государства", и обратился к нардепам.
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