Декомунізація в Україні — на Львівщині чоловік судився через знесення пам'ятника радянському солдату

Пам'ятник радянському солдату. Фото: Андрій Годик

У Львівській області чоловік подав позов до суду через знесення пам’ятника радянському солдату. Він вимагав встановити на місці демонтованого – новий.

Про це йдеться у Реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що житель села Домашів Шептицького району подав позов до суду, бо вважав демонтаж пам’ятника радянському солдату незаконним і вимагав, щоб на місці декомунізованого монумента встановили новий — присвячений українському воїну.

Рішення суду

В рішенні суду від 10 жовтня йдеться, що пам’ятник радянському солдату був засобом пропаганди російської імперської політики, містив її символіку та виправдовував колоніальну політику Росії. Суд дійшов висновку, що знесення цього пам’ятника не порушує українське законодавство.

Щодо встановлення монумента на честь українського воїна, то суд відхилив цю вимогу позивача, вказавши, що рішення про встановлення нового пам’ятника має ухвалюватися відповідно до визначених законодавством процедур місцевих органів влади, а не судом.

Реакція влади

Перший заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик прокоментував рішення суду у Facebook. Він зазначив, що декомунізувати простір легше, ніж людську свідомість, яка була деформована тоталітарним режимом.

"Ми вдячні суддям за справедливу державницьку позицію та дотримання букви закону. Водночас сподіваюся, що, завдяки подібним судовим прецедентам, законотворці зважаться на вдосконалення законодавства та визнають радянський режим — окупаційним. Бо це логічний наступний крок для продовження процесу декомунізації та деколонізації в Україні", — написав Годик.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі активісти знесли останнього Леніна. Вони пояснили свій вчинок небажанням влади прибрати російські символи з публічного простору.

Також ми писали, що у Львівській області перейменували 122 вулиці. Більшість нових назв обрали громади, а частину запропонували члени робочої групи з питань декомунізації.