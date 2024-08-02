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У Львівській області перейменували понад 120 вулиць — перелік

2 серпня 2024 13:56
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Львівській області перейменували 122 вулиці — які нові назви
Львів. Фото: Львівська міська рада
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львівській області перейменували 122 вулиці. Більшість нових назв обрали громади, а частину запропонували члени робочої групи з питань декомунізації.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.

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"Відповідно до вимог закону, ми завершили річну роботу з очищення публічного простору: на Львівщині більше не лишилося жодного памʼятника окупанту, а якщо десь ще є вулиці з ідеологічно ворожими назвами, ми просимо громади оперативно виправляти ситуацію. Як називається вулиця, де ми живемо, де ходить у школу наша дитина, — дуже важливо. Все, що оточує нас змалечку, визначає нашу свідомість", — зазначив голова робочої групи з питань декомунізації при Львівській ОВА Андрій Годик.

Серед обраних назв вулиць багато присвячено сучасним українським героям. Окрім цього, вшановано також видатних діячів національно-визвольної боротьби XX століття, вояків УПА, представників УГКЦ, які зазнали переслідувань з боку більшовиків, та важливі події новітньої історії України.

"Буквально минулого тижня на наш запит щодо назв вулиць, які підлягають декомунізації, відповіло державне підприємство "Національні інформаційні системи", яке узагальнює всю інформацію щодо топонімії, а також вносить актуальні зміни. Тому кількість окупаційних топонімів, які потрібно було оперативно змінити, різко зросла", — каже директор департаменту комунікацій та внутрішньої політики Львівської ОВА Юрій Горун.

Серед переліку перейменованих вулиць:

  • вул. Миру — вул. Збройних Сил України у Сокільниках;
  • вул. Воїнів-афганців — вул. Іноземних Добровольців у Жовкві;
  • вул. Дружби — вул. Юліана Головінського у Перемишлянах;
  • вул. Травнева — вул. Петра Франка у Бориславі;
  • вул. Іллі Рєпіна — вул. Іллі Ріпина.

Повний перелік перейменованих вулиць можна переглянути за посиланням

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Львів Львівська область декомунізація вулиці перейменування

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14:57 Великий обмін ув'язнених між Росією та Заходом — у Reuters дізналися деталі договору

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