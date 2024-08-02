Во Львовской области переименовали 122 улицы — какие новые названия

Львов. Фото: Львовский городской совет

Во Львовской области переименовали 122 улицы. Большинство новых названий выбрали общины, а часть предложили члены рабочей группы по декоммунизации.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной военной администрации.

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Переименование улиц во Львовской области

"В соответствии с требованиями закона, мы завершили годовую работу по очистке публичного пространства: на Львовщине больше не осталось ни одного памятника оккупанту, а если где-то еще есть улицы с идеологически враждебными названиями, мы просим громады оперативно исправлять ситуацию. Как называется улица, где мы живем, где ходит в школу наш ребенок, — очень важно. Все, что окружает нас с детства, определяет наше сознание", — отметил председатель рабочей группы по вопросам декоммунизации при Львовской ОВА Андрей Годик.

Среди выбранных названий улиц много посвящено современным украинским героям. Кроме этого, почтены также выдающиеся деятели национально-освободительной борьбы XX века, воины УПА, представители УГКЦ, подвергшиеся преследованиям со стороны большевиков, и важные события новейшей истории Украины.

"Буквально на прошлой неделе на наш запрос относительно названий улиц, подлежащих декоммунизации, ответило государственное предприятие "Национальные информационные системы", которое обобщает всю информацию по топонимии, а также вносит актуальные изменения. Поэтому количество оккупационных топонимов, которые нужно было оперативно изменить, резко возросло", — говорит директор департамента коммуникаций и внутренней политики Львовской ОВА Юрий Горун.

Среди переименованных улиц:

ул. Мира — ул. Вооруженных Сил Украины в Сокольниках;

ул. Воинов-афганцев — ул. Иностранных Добровольцев в Жовкве;

ул. Дружбы — ул. Юлиана Головинского в Перемышлянах;

ул. Майская — ул. Петра Франко в Бориславе;

ул. Ильи Репина — ул. Ильи Рипина.

Полный список переименованных улиц можно просмотреть по ссылке.