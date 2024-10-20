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Во Львовской области мужчина обжаловал снос советского памятника — что решил суд

20 октября 2024 15:20
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Декоммунизация в Украине — во Львовской области мужчина судился из-за сноса памятника советскому солдату
Памятник советскому солдату. Фото: Андрей Годик
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Во Львовской области мужчина подал иск в суд из-за сноса памятника советскому солдату. Он требовал установить на месте демонтированного — новый.

Об этом говорится в Реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что житель села Домашев Шептицкого района подал иск в суд, считая демонтаж памятника советскому солдату незаконным и требовал, чтобы на месте декоммунизированного монумента установили новый — посвященный украинскому воину.

Решение суда

В решении суда от 10 октября говорится, что памятник советскому солдату являлся средством пропаганды российской имперской политики, содержал ее символику и оправдывал колониальную политику России. Суд пришел к выводу, что снос этого памятника не нарушает украинское законодательство.

Относительно установления монумента в честь украинского воина, суд отклонил это требование истца, указав, что решение об установлении нового памятника должно приниматься в соответствии с определенными законодательством процедурами местных органов власти, а не судом.

Реакция властей

Первый заместитель главы Львовской областной военной администрации Андрей Годик прокомментировал решение суда в Facebook. Он отметил, что декоммунизировать пространство легче, чем человеческое сознание, которое было деформировано тоталитарным режимом.

"Мы благодарны судьям за справедливую государственную позицию и соблюдение буквы закона. В то же время надеюсь, что, благодаря подобным судебным прецедентам, законотворцы отважатся на усовершенствование законодательства и признают советский режим — оккупационным. Потому что это логичный следующий шаг для продолжения процесса декоммунизации и деколонизации в Украине", — написал Годик.

Ранее мы сообщали, что в Одессе активисты снесли последнего Ленина. Они объяснили свой поступок нежеланием власти убрать российские символы из публичного пространства.

Также мы писали, что во Львовской области переименовали 122 улицы. Большинство новых названий выбрали общины, а часть предложили члены рабочей группы по декоммунизации.

декоммунизация памятник Советский Союз Львовская область судебные решения Львов

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