Суд принял решение о ликвидации Львовского автобусного завода

Львовский автобусный завод. Фото: ComDig

Во Львове прошло судебное заседание по ликвидации Львовского автобусного завода. Его признали банкротом еще в 2014 году.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Хозяйственный суд Львовской области принял решение о прекращении процесса ликвидации ЗАО "Завод коммунального транспорта" (ранее Львовский автобусный завод). Предприятие планирует погасить все свои долги до конца 2024 года при поддержке нового инвестора.

Завод, владеющий главным корпусом ЛАЗ на Стрыйской, 45 во Львове, а также рядом других помещений, был признан банкротом еще в 2014 году.

Ранее в этом году компании, связанные с бизнесменом Андреем Луцким, предложили свои услуги по финансовому оздоровлению завода. Они выразили готовность полностью погасить долги перед залоговыми и другими кредиторами путем санации.

В конце сентября кредиторы утвердили план санации, который предусматривает прекращение процедуры банкротства и частичное перепрофилирование деятельности завода с целью его возрождения.

Что известно о предприятии

Львовский автобусный завод был приватизирован в 2001 году, когда более 70% акций приобрела компания "Сил-Авто", связанная с россиянином Игорем Чуркиным.

После этого завод начал приходить в упадок. Были массовые сокращения, задержки зарплат и распродажа имущества.

Хотя производство продолжалось, его объемы значительно сократились. Из-за конфликта с местными властями Чуркин планировал перенести производство в Днепропетровскую область, а в октябре 2014 года завод окончательно остановил свою деятельность.

В 2022 году Чуркину объявили подозрение в обмане полиции, а в 2023 году он получил новое обвинение — в завладении имуществом завода на сумму более 367 млн грн.

Напомним, во Львовской области мужчина обратился в суд с иском из-за сноса памятника советскому солдату. Он потребовал, чтобы на месте демонтированного памятника был установлен новый.

Также Львовский городской совет отказал в разрешении на строительство новых магазинов в Винниках.