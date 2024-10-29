Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Детектор Медиа

Во Львове разрешили возобновить работу такси в ночное время, то есть, когда в городе действует комендантский час. Вызвать автомобиль можно будет из-за популярных сервисов Bolt и Uklon.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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Во Львове такси будет работать в комендантский час

"Разрешение на работу такси в ночное время является правильным шагом для Львова. Если поезд прибывает или отправляется во время комендантского часа, важно иметь возможность добраться с вокзала домой или наоборот", — отметил Садовый.

Городской голова напомнил, что бывают ситуации, когда необходимо добраться до больницы, ведь не все случаи чрезвычайны и нуждаются в вызове скорой. По его мнению, это логическое решение, учитывающее потребности людей в чрезвычайных обстоятельствах.

"Водители, имеющие право на перевозку, проверены и лицензированы. Это также о безопасности и избегании манипуляций со стороны недобросовестных перевозчиков", — добавил Садовый.

При этом мэр подчеркнул, что передвигаться по городу в ночное время следует только при необходимости. Решение о запуске ночных такси — не повод для прогулок или развлечений.

"Не хочу быть "плохим полицейским", но так же, как мы обратились с просьбой разрешить работу ночного такси, мы можем обратиться с требованием эту работу остановить", — отметил городской голова.

Ранее мы сообщали, что во Львове чиновники готовят необходимые документы для оформления земельного участка под площадку, куда планируют привезти на хранение брошенные на улицах города автомобили.

Также во Львове прошло судебное заседание по ликвидации Львовского автобусного завода. Его признали банкротом еще в 2014 году.