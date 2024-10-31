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Протест владельцев МАФов во Львове — Садовый вышел к митингующим

31 октября 2024 08:38
Карина Приходько - Редактор
Протест владельцев МАФов во Львове — Садовый поговорил с митингующими
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Facebook
Карина Приходько - Редактор

Мэр Львова Андрей Садовый в среду, 30 октября, встретился с владельцами малых архитектурных форм, которые митинговали под городским советом. Они выступают против строительства бульвара по проспекту Чорновила, для которого будут сносить их магазины.

Об этом сообщает "Еспресо Захід"

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Митинг владельцев МАФов во Львове

Одна из соорганизаторов митинга и владелица МАФа на проспекте Чорновила Наталья Чужик рассказала журналистам, что в центре города собрались все неравнодушные граждане, причастные к делу, чтобы остановить строительство бульвара. Как известно, в рамках реконструкции будут сносить 33 временных сооружения предпринимателей.

митинг во Львове 30 октября
Митинг против строительства бульвара на Чорновила. Фото: Еспресо Захід
протест владельцев МАФов во Львове
Митинг против строительства бульвара на Чорновила. Фото: Еспресо Захід

Местные жители недовольны таким решением и также требуют, чтобы средства из этого проекта передали на потребность ВСУ, несмотря на то, что проект будут полностью реализовываться за счет частного инвестора.

Как прошла встреча Садового с владельцами МАФов

С этой целью люди уже не в первый раз собираются под стенами городского совета и в четверг им все же удалось встретиться с мэром Львова Андреем Садовым. В свою очередь, городской голова заверил людей, что в бульвар действительно не заложено ни копейки из городского бюджета, а по делу будут разбираться.

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Андрей Садовый вышел к митингующим во Львове. Фото: Еспресо Захід

Также он подчеркнул, что есть малые архитектурные формы, которые работают честно, к таким замечаниям нет. Обращаясь к митингующим, Садовый заявил, "если вы у таких работаете, то работайте себе".

После того, как митингующие заметили, что их МАФы незаконно исключили из Комплексной схемы размещения временных сооружений Львова, где утверждены все легальные, мэр города поручил провести проверку всех малых архитектурных форм на проспекте Чорновила.

"По каждому предпринимателю и МАФу провести расчет, сколько уплачено налог в бюджет. Если временные сооружения законны и к ним нет замечаний, то их нужно поддерживать. Если предприниматель хочет реконструировать проспект, то пусть договорится с жителями и бизнесом, пусть найдет какие-то другие механизмы и сохранит рабочие места", — отметил Садовый.

В то же время, городской голова добавил, что МАФы — это уже прошлое и больше нигде такого количества временных сооружений нет.

Напомним, недавно Садовый сообщил, что во Львове разрешили возобновить работу такси в ночное время, то есть, когда в городе действует комендантский час. Вызвать автомобиль можно будет из-за популярных сервисов Bolt и Uklon.

Также мы писали, что львовские чиновники готовят необходимые документы для оформления земельного участка под площадку, куда планируют привезти на хранение брошенные на улицах города автомобили.

митинг строительство Андрей Садовый Львов МАФы

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