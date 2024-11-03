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Садовой передал авто и дроны бригаде на Сумщине — фото

3 ноября 2024 18:03
Евгения Брюховецкая - редактор
Громада Львова передала 80-й бригаде на Сумщине авто и много дронов
Андрей Садовой на Сумщине. Фото: Facebook/Андрей Садовый
Евгения Брюховецкая - редактор

Мэр Львова Андрей Садовой посетил бригады украинских защитников в Сумской области. От общества города воины получили дрон "Вампир", автомобиль и БпЛА.

Об этом Садовой сообщил в Facebook.

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По словам мэра, от громады Львова украинские военные на Сумском направлении получили одного "Вампира", дроны Mavic, автомобиль и FPV-дроны. Всего с начала года было передано около 800 миллионов гривен на армию.

  • Укрепление обороны: автомобиль и дроны для армии от общины Львова
    Садовой с военными на Сумщине. Фото: Facebook/Андрей Садовой
  • Авто и дроны: Садовый передал важную поддержку Сумщине
    Садовой с военными на Сумщине. Фото: Facebook/Андрей Садовой
  • Автомобиль и дроны: помощь для защитников от Львова
    Садовой с военными на Сумщине. Фото: Facebook/Андрей Садовой
  • Техническая поддержка: Садовый передает автомобиль и дроны
    Садовой с военными на Сумщине. Фото: Facebook/Андрей Садовой
  • Садовый встретился с военными в больнице Сумской области
    Садовой с военными на Сумщине. Фото: Facebook/Андрей Садовой
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Также городские власти заехали в несколько госпиталей, где львовяне проходят лечение. Но поездка завершилась очередной вражеской атакой на Сумы: беспилотник попал в жилой дом.

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Скриншот поста Садового

Ранее Садовой заявил о передаче от Львова пяти автобусов Сумской громаде. Их накануне отправил датский город Орхус.

Также во Львове состоялась ветеранская ярмарка, на которой военные и их родные продавали разнообразную еду, напитки, интересные сувениры и много полезных вещей собственного производства.

Сумская область военные война в Украине Львов дроны автомобиль

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