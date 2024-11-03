Громада Львова передала 80-й бригаде на Сумщине авто и много дронов

Садовой передал авто и дроны бригаде на Сумщине — фото
Мэр Львова Андрей Садовой посетил бригады украинских защитников в Сумской области. От общества города воины получили дрон "Вампир", автомобиль и БпЛА.
Об этом Садовой сообщил в Facebook.
Львов передал дроны военным
По словам мэра, от громады Львова украинские военные на Сумском направлении получили одного "Вампира", дроны Mavic, автомобиль и FPV-дроны. Всего с начала года было передано около 800 миллионов гривен на армию.
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Садовой с военными на Сумщине. Фото: Facebook/Андрей Садовой
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Садовой с военными на Сумщине. Фото: Facebook/Андрей Садовой
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Садовой с военными на Сумщине. Фото: Facebook/Андрей Садовой
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Садовой с военными на Сумщине. Фото: Facebook/Андрей Садовой
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Садовой с военными на Сумщине. Фото: Facebook/Андрей Садовой
Также городские власти заехали в несколько госпиталей, где львовяне проходят лечение. Но поездка завершилась очередной вражеской атакой на Сумы: беспилотник попал в жилой дом.
Ранее Садовой заявил о передаче от Львова пяти автобусов Сумской громаде. Их накануне отправил датский город Орхус.
Также во Львове состоялась ветеранская ярмарка, на которой военные и их родные продавали разнообразную еду, напитки, интересные сувениры и много полезных вещей собственного производства.
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