Громада Львова передала 80-й бригаде на Сумщине авто и много дронов

Андрей Садовой на Сумщине. Фото: Facebook/Андрей Садовый

Мэр Львова Андрей Садовой посетил бригады украинских защитников в Сумской области. От общества города воины получили дрон "Вампир", автомобиль и БпЛА.

Об этом Садовой сообщил в Facebook.

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По словам мэра, от громады Львова украинские военные на Сумском направлении получили одного "Вампира", дроны Mavic, автомобиль и FPV-дроны. Всего с начала года было передано около 800 миллионов гривен на армию.

Садовой с военными на Сумщине. Фото: Facebook/Андрей Садовой

Садовой с военными на Сумщине. Фото: Facebook/Андрей Садовой

Садовой с военными на Сумщине. Фото: Facebook/Андрей Садовой

Садовой с военными на Сумщине. Фото: Facebook/Андрей Садовой

Садовой с военными на Сумщине. Фото: Facebook/Андрей Садовой 1/5 ​ 5

Также городские власти заехали в несколько госпиталей, где львовяне проходят лечение. Но поездка завершилась очередной вражеской атакой на Сумы: беспилотник попал в жилой дом.

Скриншот поста Садового

Ранее Садовой заявил о передаче от Львова пяти автобусов Сумской громаде. Их накануне отправил датский город Орхус.

Также во Львове состоялась ветеранская ярмарка, на которой военные и их родные продавали разнообразную еду, напитки, интересные сувениры и много полезных вещей собственного производства.