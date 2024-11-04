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Во Львове состоялся масштабный протест против Садового — видео

4 ноября 2024 16:27
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Во Львове националисты протестовали против Садового — какая причина
Националисты, вышедшие на протест во Львове. Фото: Правый сектор
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Во Львове состоялся протест представителей националистических организаций против мэра Андрея Садового. Причиной стало высказывание городского головы о возможном финансировании националистических движений Россией.

Об этом сообщил "Правый сектор. Львовщина" в Facebook в воскресенье, 3 ноября.

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Во время одного из интервью Садовый заявил, что Россия будет тратить миллиарды, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине финансированием националистических и радикальных движений. Его высказывание возмутило руководителя Львовского областного штаба "Правый Сектор" Ивана Смагу. 

В пятницу, 1 ноября, во Львове состоялось мероприятие, посвященное Ноябрьскому Чину и памяти павшим Героям за независимость украинской нации с панихидой и чествованием погибших героев на кладбище.

националисты во Львове
Шествие националистов во Львове. Фото: Правый сектор

Впоследствии состоялось многочисленное факельное шествие во время которой представители львовских националистов остановились возле Львовской Ратуши и выразили возмущение городской и государственной властям о тотальном забвении подвигов добровольцев.

националисты
Шествие националистов посвящено Ноябрьскому Чину. Фото: Правый сектор

"Движения, чьи воспитанники, кладут жизнь за свободу Украины, выразили протест 1 ноября на главной площади Львова - площади Рынок. Перед дверью Ратуши, речь высказал руководитель Львовского областного штаба "Правый Сектор" друг "Офицер" - Смага Иван. Правый Сектор, Правая Молодежь, Азов, УНА-УНСО, Галицкая Молодежь ЗДЕСЬ!" — отметили представители организации.

протест националистов во Львове
Сообщение "Правый сектор Стрый". Фото: скриншот

Напомним, недавно во Львове под городским советом прошел митинг владельцев малых архитектурных форм, выступавших против строительства бульвара на проспекте Чорновола.

Ранее мы писали о том, что во Львове разрешили возобновить работу такси в ночное время, то есть, когда в городе действует комендантский час.

митинг националисты протесты война в Украине Львов Андрей Садовый

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