Скільки заробляє Андрій Садовий — зарплата мера Львова за жовтень

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УНІАН

Журналісти дізналися, скільки за жовтень виплатили заробітної плати міському голові Львова Андрію Садовому. Йому окрім посадового окладу також виплатили премії та деякі доплати.

Про це повідомили "Варіанти".

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У жовтні Андрію Садовому виплатили 81 тисячу гривень зарплати. До цієї суми увійшли такі суми:

посадовий оклад — 20 284,76 грн;

доплата за ранг — 632,71 грн;

надбавка за вислугу років — 6 275,24 грн;

надбавка за високі досягнення у праці — 13 596,36 грн;

доплата за роботу з таємними документами — 2 028,48 грн;

премія — 20 498,11 грн;

зарплата за час перебування у відрядженні — 17 812,95 грн.

Попри це, Андрій Садовий сплатив з цієї суми 15 820 грн податків та військового збору. Тож фактично у жовтні він заробив 65 308,52 грн.

Нагадаємо, нещодавно мер Львова Андрій Садовий відвідав Естонію, де підписав угоду про співпрацю з мером міста Тарту Урмасом Клаасом.

Також Андрій Садовий повідомив про передачу автобусів для Сумської громади.

Тим часом представники націоналістичних організацій влаштували протест проти мера Андрія Садового через його висловлювання про можливе фінансування націоналістичних рухів Росією.