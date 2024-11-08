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Почти десять "минималок" — сколько Садовый заработал в октябре

8 ноября 2024 13:30
Анастасия Постоенко - Редактор
Сколько зарабатывает Андрей Садовый — зарплата мэра Львова за октябрь
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

Журналисты узнали, сколько за октябрь выплатили заработной платы городскому голове Львова Андрею Садовому. Ему кроме должностного оклада также выплатили премии и некоторые доплаты.

Об этом сообщили "Варианты".

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В октябре Андрею Садовому выплатили 81 тысячу гривен зарплаты. В эту сумму вошли следующие суммы:

  • должностной оклад — 20 284,76 грн;
  • доплата за ранг — 632,71 грн;
  • надбавка за выслугу лет — 6275,24 грн;
  • надбавка за высокие достижения в труде — 13 596,36 грн;
  • доплата за работу с секретными документами — 2 028,48 грн;
  • премия — 20 498,11 грн;
  • зарплата за время нахождения в командировке — 17 812,95 грн.

Несмотря на это, Андрей Садовый уплатил из этой суммы 15820 грн налогов и военного сбора. Так что фактически в октябре он заработал 65 308,52 грн.

Напомним, недавно мэр Львова Андрей Садовый посетил Эстонию, где подписал соглашение о сотрудничестве с мэром города Тарту Урмасом Клаасом.

Также Андрей Садовый сообщил о передаче автобусов для Сумской громады.

Между тем представители националистических организаций устроили протест против мэра Андрея Садового из-за его высказываний о возможном финансировании националистических движений по России.

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