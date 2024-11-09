У Садового обсудили сохранение исторических окон во Львове

Встреча городского совета Львова с производителями окон, мастерами и архитекторами. Фото: city-adm.lviv.ua

Во Львовском городском совете встретились с производителями окон, мастерами и архитекторами. Они обсудили важность сохранения исторических окон как неотъемлемой части архитектурного наследия города.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

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"Соответствующую встречу для руководителей и владельцев компаний, специалистов по изготовлению окон и дверей, проектантов, архитекторов, а также студентов накануне организовали работники управления охраны исторической среды ЛГС и ЛКП "Бюро наследия", — говорится в сообщении.

Встреча городского совета Львова с производителями окон, мастерами и архитекторами. Фото: city-adm.lviv.ua

Обсуждались нормативные требования и стандарты качества для восстановления сохранившихся и воспроизведения утраченных окон на основе аутентичных образцов, а также сотрудничество в рамках городской программы софинансирования реставрации деревянных окон.

Организаторы встречи отметили, что участники узнали о ключевых нормативных требованиях для работы с окнами в историческом ареале Львова, что позволит им действовать уверенно и законно.

Они обсудили новые стандарты качества для изготовления и монтажа окон, которые помогут производителям и мастерам повысить конкурентоспособность на рынке.

Встреча городского совета Львова с производителями окон, мастерами и архитекторами. Фото: city-adm.lviv.ua

"Кроме того, присутствующие получили подробную информацию о программе софинансирования, что позволяет жителям экономить на реставрации деревянных окон и на замене пластиковых окон на деревянные, а бизнесу — привлекать таким образом новых клиентов", — говорят организаторы.

Напомним, журналисты узнали размер заработной платы городского головы Львова Андрея Садового за октябрь.

Также эстонский город Тарту стал 30 городом-побратимом Львова. Садовый заявил, что между ними существуют общие ценности, такие как достоинство, свобода и понимание важности защиты собственной культуры.