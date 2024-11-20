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Незаконная приватизация в центре Львова — решение суда

20 ноября 2024 15:00
Виктория Козырь - редактор
Суд вернул в коммунальную собственность помещения вблизи центра Львова
Панорама Львова. Фото: ЛГС
Виктория Козырь - редактор

Во Львове восемь лет назад незаконно приватизировали два помещения по улице Богдана Хмельницкого. Юристы Львовской мэрии через суд вернули недвижимость в собственность города. Вскоре здесь будет открыт центр рекрутинга одной из военных бригад.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в среду, 20 ноября.

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Детали дела

Горсовет Львова обратился в Хозяйственный суд Львовской области об истребовании из незаконного владения ООО "Б37" двух нежилых помещений площадью 19,7 кв. м и площадью 10,5 кв. м на улице Б. Хмельницкого, 37.

"Это помещения, на которые незаконно зарегистрировали право собственности во время так называемой "аферы века". Ориентировочная стоимость помещений тогда составляла около 800 тыс. гривен", — говорится в сообщении.

Хозяйственный суд Львовской области поддержал иск города: тогда же были совершены исполнительные действия по фактическому истребованию имущества. Но Западный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляцию представителей "Б37".

Решение суда

13 ноября этого года постановление Кассационного хозяйственного суда Верховного суда удовлетворило жалобу Львовского городского совета к ООО "Б37" и в очередной раз обязало фирму вернуть эти помещения в коммунальную собственность.

"Город доволен, что Верховный Суд принял законное и обоснованное решение и вернул территориальной громаде принадлежащее ей имущество ", — сообщили в ЛГС.

По информации горсовета, вскоре в этих помещениях откроют центр рекрутинга 38-й отдельной бригады морской пехоты 30-го корпуса морской пехоты Военно-морских Сил ВСУ.

Что известно об "афере века"

"Афера века" — это масштабная схема хищения коммунального имущества во Львове. В 2016 году город обнаружил, что из коммунальной собственности исчезло более 20 объектов недвижимости. Право собственности на десятки коммунальных помещений по поддельным документам перерегистрировали на различные подставные фирмы и людей. А после все эти помещения выкупили две львовские предпринимательницы. В целом городу уже удалось вернуть в коммунальную собственность 19 помещений, по одному помещению еще продолжается судебный процесс.

Напомним, во Львове для пешеходов открыли часть улицы Федоровича. На остальном отрезке еще продолжаются работы по переносу забора строительной площадки и очистке проезжей части улицы от остатков строительных материалов.

Также Новини.LIVE писали, что у Садового обсудили сохранность окон в исторических зданиях. Во Львовском городском совете встретились с производителями окон, мастерами и архитекторами.

суд Львов приватизация афера недвижимость судебные решения

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