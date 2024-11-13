Львів може перестати фінансувати медицину, освіту та армію — Садовий скаржиться на плани уряду

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: пресслужба міського голови

Вилучення урядом 2 млрд грн з бюджету Львова поставить під загрозу фінансування освіти, медицини та армії. Кошти хочуть забрати й в інших міст.

Про це мер Львова Андрій Садовий повідомив у Facebook в середу, 13 листопада.

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Садовий зазначив, що минулого року Львів надав близько 1,8 мільярда гривень на потреби держави, незважаючи на складну ситуацію в самій громаді.

"Я побачив, що в цьому році хочуть забрати з громади міста орієнтовно 2 млрд грн, в тому числі "реверс". Я вважаю, це є неправильним. В минулому році, коли була важка ситуація і було прохання від уряду, ми поділилися 1,8 млрд грн на військові потреби. В цьому році ситуація надзвичайно складна. Ви ж знаєте, що ми 1 млрд грн віддаємо для Збройних сил самі — на всі підрозділи щодня дуже багато звернень. Коли була остання атака і було пошкоджено 189 будинків, 20 з них було знищено — це втрати для громади ще 1 млрд грн. Скільки ми отримали від уряду? Нуль", — заявив він.

Мер Львова також повідомив, що кошти хочуть забрати й в інших міст — Кривого Рогу, Сум, Запоріжжя, Дніпра.

"Ви скажете, що міста на сході обстрілюють, можливо, навіть більше, це правда. Але хочуть забрати кошти і в громади Кривого Рогу, і в Сум, Запоріжжя, Дніпра. Я говорив із керівниками громад — ніхто їх не питає. Це не є правильно — ми повинні бути обʼєднані, ми повинні приймати спільні рішення", — підкреслив міський голова.

Садовий додав, що вилучення урядом 2 млрд грн з бюджету Львова поставить під загрозу фінансування освіти, медицини та армії.

"Хочу порадитись, що ми з вами не будемо фінансувати у наступному році? Може, ми не будемо фінансувати освіту? Чи не будемо фінансувати медицину? Але ж ми приймаємо щодня дуже багато поранених. Чи, може, ми перестанемо допомагати нашим військовим? Чому я вас про це питаю? Тому що ви, львівʼяни, наповнюєте бюджет громади, це є ваші гроші", — наголосив мер.

Раніше ми повідомляли, що Садовий у жовтні нарахував директору ЖКГ премію у 30 тис грн.

Також ми писали, що у жовтні меру Львова виплатили 81 тис. грн зарплати.