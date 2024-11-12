Директор ЖКГ Львова Тимчишин отримав майже 32 тис. грн премії

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УП

У Львові директору департаменту житлово-комунального господарства Оресту Тимчишину у жовтні нарахували премію. Її розмір становить майже 32 тисячі гривень.

Про це пише видання Варіанти з посиланням на коментар міської ради.

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Орест Тимчишин. Фото:

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Загалом у жовтні Тимчишин отримав 68 187 гривень, з яких:

посадовий оклад — 13 450 гривень;

надбавка за ранг — 500 гривень;

надбавка за вислугу років — 4185 гривень;

надбавка за високі досягнення у праці — 18 135 гривень;

місячна премія — 31 917 гривень.

З цієї суми він сплатив 16 118 гривень відрахувань, а його чистий дохід склав 52 069 гривень.

Раніше журналісти дізналися, скільки за жовтень виплатили заробітної плати міському голові Львова Андрію Садовому.

Також ми писали, що Садовий повідомив про передачу автобусів для Сумської громади.