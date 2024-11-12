Директор ЖКХ Львова Тимчишин получил около 32 тыс. грн премии

Мэр Львова Андрей Садовой. Фото: УП

Во Львове директору департамента жилищно-коммунального хозяйства Оресту Тимчишину в октябре насчитали премию. Ее размер составляет около 32 тысяч гривен.

Об этом пишет издание Варіанти со ссылкой на комментарий городского совета.

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Орест Тимчишин. Фото:

city-adm.lviv.ua

Всего в октябре Тимчишин получил 68 187 гривен, из которых:

должностной оклад — 13 450 гривен;

надбавка за ранг — 500 гривен;

надбавка за выслугу лет — 4185 гривен;

надбавка за высокие достижения в труде — 18 135 гривен;

месячная премия — 31 917 гривен.

Из этой суммы он уплатил 16 118 гривен отчислений, а его чистый доход составил 52 069 гривен.

Ранее журналисты узнали, сколько за октябрь выплатили заработную плату городскому голове Львова Андрею Садовому.

Также мы писали, что Садовой сообщил о передаче автобусов Сумской громаде.