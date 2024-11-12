Директор ЖКХ Львова Тимчишин получил около 32 тыс. грн премии

Садовой в октябре насчитал директору ЖКХ премию 30 тыс. грн
Во Львове директору департамента жилищно-коммунального хозяйства Оресту Тимчишину в октябре насчитали премию. Ее размер составляет около 32 тысяч гривен.
Об этом пишет издание Варіанти со ссылкой на комментарий городского совета.
Премия директору ЖКХ
Всего в октябре Тимчишин получил 68 187 гривен, из которых:
- должностной оклад — 13 450 гривен;
- надбавка за ранг — 500 гривен;
- надбавка за выслугу лет — 4185 гривен;
- надбавка за высокие достижения в труде — 18 135 гривен;
- месячная премия — 31 917 гривен.
Из этой суммы он уплатил 16 118 гривен отчислений, а его чистый доход составил 52 069 гривен.
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