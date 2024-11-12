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Садовой в октябре насчитал директору ЖКХ премию 30 тыс. грн

12 ноября 2024 12:32
Евгения Брюховецкая - редактор
Директор ЖКХ Львова Тимчишин получил около 32 тыс. грн премии
Мэр Львова Андрей Садовой. Фото: УП
Евгения Брюховецкая - редактор

Во Львове директору департамента жилищно-коммунального хозяйства Оресту Тимчишину в октябре насчитали премию. Ее размер составляет около 32 тысяч гривен.

Об этом пишет издание Варіанти со ссылкой на комментарий городского совета.

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Зарплата Ореста Тимчишина в октябре 2024 года
Орест Тимчишин. Фото: 
city-adm.lviv.ua

Всего в октябре Тимчишин получил 68 187 гривен, из которых:

  • должностной оклад — 13 450 гривен;
  • надбавка за ранг — 500 гривен;
  • надбавка за выслугу лет — 4185 гривен;
  • надбавка за высокие достижения в труде — 18 135 гривен;
  • месячная премия — 31 917 гривен.

Из этой суммы он уплатил 16 118 гривен отчислений, а его чистый доход составил 52 069 гривен.

Ранее журналисты узнали, сколько за октябрь выплатили заработную плату городскому голове Львова Андрею Садовому.

Также мы писали, что Садовой сообщил о передаче автобусов Сумской громаде.

ЖКХ зарплаты премия Львов Андрей Садовый

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