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Садовый критикует план властей забрать 2 млрд из бюджета Львова

13 ноября 2024 19:14
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Львов может перестать финансировать медицину, образование и армию — Садовый жалуется на планы правительства
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: пресс-служба городского головы
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Изъятие правительством 2 млрд грн из бюджета Львова поставит под угрозу финансирование образования, медицины и армии. Денежные средства хотят забрать и у других городов.

Об этом мэр Львова Андрей Садовый сообщил в Facebook в среду, 13 ноября.

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Садовый отметил, что в прошлом году Львов предоставил около 1,8 млрд грн на нужды государства, несмотря на сложную ситуацию в самой громаде.

"Я увидел, что в этом году хотят забрать из громады города ориентировочно 2 млрд грн, в том числе "реверс". Я считаю, это неправильно. В прошлом году, когда была тяжелая ситуация и была просьба от правительства, мы поделились 1,8 млрд грн на военные нужды. В этом году ситуация очень сложная. Вы же знаете, что мы 1 млрд грн отдаем для Вооруженных сил сами — на все подразделения каждый день очень много обращений. Когда была последняя атака и повреждено 189 домов, 20 из них были уничтожены — это потери для громады еще в 1 млрд грн. Сколько мы получили от правительства? Ноль", — заявил он.

Мэр Львова также сообщил, что деньги хотят забрать и у других городов — Кривого Рога, Сум, Запорожья, Днепра.

"Вы скажете, что города на востоке обстреливают, возможно, даже больше, это правда. Но хотят забрать средства и у громады Кривого Рога, Сум, Запорожья, Днепра. Я говорил с руководителями громад — никто их не спрашивает. Это неправильно — мы должны быть объединены, мы должны принимать совместные решения", — подчеркнул городской голова.

Садовый добавил, что изъятие правительством 2 млрд грн из бюджета Львова поставит под угрозу финансирование образования, медицины и армии.

"Хочу посоветоваться, что мы с вами не будем финансировать в следующем году? Может, мы не будем финансировать образование? Не будем финансировать медицину? Но ведь мы принимаем каждый день очень много раненых. Может, мы перестанем помогать нашим военным? Почему я вас об этом спрашиваю? Потому что вы, львовяне, наполняете бюджет громады, это ваши деньги", — подчеркнул мэр.

Ранее мы сообщали, что Садовый в октябре насчитал директору ЖКХ премию в 30 тыс. грн.

Также мы писали, что в октябре мэру Львова выплатили 81 тыс. грн зарплаты.

Кабинет министров деньги бюджет Львов правительство Андрей Садовый

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