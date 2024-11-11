Вулиця Федоровича у Львові — частину проходу відкрили для пішоходів

Вулиця Федоровича у Львові. Фото: Facebook/Andriy Moskalenko

У Львові відкрили частину вулиці Федоровича для пішоходів. На решті відрізка ще тривають роботи з перенесення огорожі будівельного майданчика, очищення проїзної частини вулиці від залишків будівельних матеріалів та інші додаткові роботи.

Про це повідомили пресслужба Львівської міської ради.

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Перший заступник мера Львова Андрій Москаленко зазначив, що першу частину вулиці Федоровича вже відкрили. Незадовго відкриють й другу, зараз на ній тривають позапланові роботи.

Крім того, у ЛМР нагадали, що термін дозволу на влаштування будівельного майданчика на вулиці Федоровича вже давно завершився. Жодних робіт там не проводиться, однак прохід і проїзд вулицею був неможливий через цю огорожу. Однак на замовлення Галицької районної адміністрації минулого тижня розпочалися роботи з демонтажу огорожі, яка розташована на проїзній частині вулиці.

Вулиця Федоровича у Львові. Фото: ЛМС

"Контейнери для побутових відходів, які там є, розмістимо поруч. Однак це тимчасове рішення. Зараз спільно з ЛКП "Адміністратор послуг з управління побутовими відходами" напрацьовуємо загальну концепцію влаштування підземних контейнерів у центральній частині міста. Тому, коли буде напрацьована концепція, ці контейнери для відходів опустимо під землю", — розповіла голова Галицької районної адміністрації Галина Гладяк.

Як відомо, вулицю Федоровича закрили ще у 2010 році через будівництво готелю. На місці зруйнованого будинку за адресою вул. Федоровича, 28 інвестори планували збудувати готель до футбольного чемпіонату Євро-2012. Та будівництво завмерло на етапі спорудження фундаменту після судових позовів кількох організацій.

Нагадаємо, нещодавно у Львові провели тренінги з порятунку життя. Учасників навчали накладати турнікети, поводитися зі зброєю та надавати допомогу людям, яким стало зле.