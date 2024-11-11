Улица Федоровича во Львове — часть прохода открыли для пешеходов

У Садового сообщили об открытии знаковой улицы
Во Львове открыли часть улицы Федоровича для пешеходов. На остальном отрезке еще продолжаются работы по переносу забора строительной площадки, очистке проезжей части улицы от остатков строительных материалов и другие дополнительные работы.
Об этом сообщили пресс-служба Львовского городского совета.
Открытие улицы Федоровича во Львове
Первый заммэра Львова Андрей Москаленко отметил, что первую часть улицы Федоровича уже открыли. Незадолго откроют и вторую, сейчас на ней продолжаются внеплановые работы.
Кроме того, в ЛГС напомнили, что срок разрешения на устройство строительной площадки на улице Федоровича уже давно истек. Никаких работ там не проводится, однако проход и проезд по улице был невозможен из-за этого забора. Однако по заказу Галицкой районной администрации на прошлой неделе начались работы по демонтажу ограждения, расположенного на проезжей части улицы.
"Контейнеры для имеющихся там бытовых отходов разместим рядом. Однако это временное решение. Сейчас совместно с ЛКП "Администратор услуг по управлению бытовыми отходами" нарабатываем общую концепцию устройства подземных контейнеров в центральной части города. Поэтому, когда будет наработана концепция, эти контейнеры для отходов опустим под землю", — рассказала глава Галицкой районной администрации Галина Гладяк.
Как известно, улицу Федоровича закрыли еще в 2010 году из-за строительства гостиницы. На месте разрушенного дома по адресу ул. Федоровича, 28 инвестора планировали построить гостиницу к футбольному чемпионату Евро-2012. Но строительство замерло на этапе строительства фундамента после судебных исков нескольких организаций.
Напомним, недавно во Львове провели тренинги по спасению жизни. Участников учили накладывать турникеты, обращаться с оружием и оказывать помощь людям, которым стало плохо.
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