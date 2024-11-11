Улица Федоровича во Львове — часть прохода открыли для пешеходов

Улица Федоровича во Львове. Фото: Facebook/Andriy Москаленко

Во Львове открыли часть улицы Федоровича для пешеходов. На остальном отрезке еще продолжаются работы по переносу забора строительной площадки, очистке проезжей части улицы от остатков строительных материалов и другие дополнительные работы.

Об этом сообщили пресс-служба Львовского городского совета.

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Первый заммэра Львова Андрей Москаленко отметил, что первую часть улицы Федоровича уже открыли. Незадолго откроют и вторую, сейчас на ней продолжаются внеплановые работы.

Кроме того, в ЛГС напомнили, что срок разрешения на устройство строительной площадки на улице Федоровича уже давно истек. Никаких работ там не проводится, однако проход и проезд по улице был невозможен из-за этого забора. Однако по заказу Галицкой районной администрации на прошлой неделе начались работы по демонтажу ограждения, расположенного на проезжей части улицы.

Улица Федоровича во Львове. Фото: ЛМС

"Контейнеры для имеющихся там бытовых отходов разместим рядом. Однако это временное решение. Сейчас совместно с ЛКП "Администратор услуг по управлению бытовыми отходами" нарабатываем общую концепцию устройства подземных контейнеров в центральной части города. Поэтому, когда будет наработана концепция, эти контейнеры для отходов опустим под землю", — рассказала глава Галицкой районной администрации Галина Гладяк.

Как известно, улицу Федоровича закрыли еще в 2010 году из-за строительства гостиницы. На месте разрушенного дома по адресу ул. Федоровича, 28 инвестора планировали построить гостиницу к футбольному чемпионату Евро-2012. Но строительство замерло на этапе строительства фундамента после судебных исков нескольких организаций.

Напомним, недавно во Львове провели тренинги по спасению жизни. Участников учили накладывать турникеты, обращаться с оружием и оказывать помощь людям, которым стало плохо.